GRAD SPORTA! Ub ispisao novu stranicu svoje bogate istorije, ali i istoriju srpskog fudbala! (FOTO)

Noć koja će se pamtiti u gradu fudbalskih legendi, noć kada je još jedan grad u Srbiji dobio teren koji zaslužuje prefiks evropski.

Foto: Printskrin/Twitter/@FSSrbije

Tim rečima počinje saopštenje Fudbalskog saveza Srbije koje prenosimo u celosti:

Ub i stadion „Dragan Džajić“ sada ulaze u red velikog broja gradova i klubova kojima je fudbalska Srbija pokrivena od strane Fudbalskog saveza Srbije, a sve zahvaljujući sredstvima iz Fonda solidarnosti UEFA.

U godini velikog jubileja – 105 godina postojanja kluba, Jedinstvo se sinoć vratilo na svoj stadion i u meču Prve lige Srbije, dočekalo Grafičar.

Fantastičan ambijent svojim prisustvom uveličali su i čelni ljudi Fudbalskog saveza Srbije, predsednik Dragan Džajić i generalni sekretar Branko Radujko, koji su u društvu, uslovno rečeno domaćina, predsednika FS Regiona zapadne Srbije, Nebojše Živanovića, posmatrali veoma interesantan duel koji je završen rezultatom 2:0.

Sa novom travnatom podlogom najvišeg standarda Ub je još više podigao lestvicu po pitanju sportske infrastrukture jer ovaj grad, podsećanja radi, jedini u Srbiji može da se pohvali Muzejom fudbala, fantastičnim sportsko-kulturnim zdanjem, kao i kompleksom terena od kojih jedan sa veštačkom travom nosi ime „Žoze Murinjo”. Grad sporta, grad legendi, grad fudbala, odbojke i ponos Kolubarskog okruga.

🇷🇸🏟️ Noć koja će se pamtiti u gradu fudbalskih legendi, noć kada je još jedan grad u Srbiji dobio teren koji zaslužuje prefiks evropski. Ub i stadion „Dragan Džajić“ sada ulaze u red velikog broja gradova i klubova kojima je fudbalska Srbija pokrivena od strane Fudbalskog saveza… pic.twitter.com/zhpxgnPNLC — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) August 18, 2025

Utakmica Zvezda - Pafos igra se u utorak, 19. avgusta, od 21 sat uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti".

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“