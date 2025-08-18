Fudbal

GRAD SPORTA! Ub ispisao novu stranicu svoje bogate istorije, ali i istoriju srpskog fudbala! (FOTO)

Новости онлине

18. 08. 2025. u 22:55

Noć koja će se pamtiti u gradu fudbalskih legendi, noć kada je još jedan grad u Srbiji dobio teren koji zaslužuje prefiks evropski.

ГРАД СПОРТА! Уб исписао нову страницу своје богате историје, али и историју српског фудбала! (ФОТО)

Foto: Printskrin/Twitter/@FSSrbije

Tim rečima počinje saopštenje Fudbalskog saveza Srbije koje prenosimo u celosti:

Ub i stadion „Dragan Džajić“ sada ulaze u red velikog broja gradova i klubova kojima je fudbalska Srbija pokrivena od strane Fudbalskog saveza Srbije, a sve zahvaljujući sredstvima iz Fonda solidarnosti UEFA.

U godini velikog jubileja – 105 godina postojanja kluba, Jedinstvo se sinoć vratilo na svoj stadion i u meču Prve lige Srbije, dočekalo Grafičar.

Fantastičan ambijent svojim prisustvom uveličali su i čelni ljudi Fudbalskog saveza Srbije, predsednik Dragan Džajić i generalni sekretar Branko Radujko, koji su u društvu, uslovno rečeno domaćina, predsednika FS Regiona zapadne Srbije, Nebojše Živanovića, posmatrali veoma interesantan duel koji je završen rezultatom 2:0.

Sa novom travnatom podlogom najvišeg standarda Ub je još više podigao lestvicu po pitanju sportske infrastrukture jer ovaj grad, podsećanja radi, jedini u Srbiji može da se pohvali Muzejom fudbala, fantastičnim sportsko-kulturnim zdanjem, kao i kompleksom terena od kojih jedan sa veštačkom travom nosi ime „Žoze Murinjo”. Grad sporta, grad legendi, grad fudbala, odbojke i ponos Kolubarskog okruga.

Utakmica Zvezda - Pafos igra se u utorak, 19. avgusta, od 21 sat uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti".

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...