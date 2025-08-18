GRAD SPORTA! Ub ispisao novu stranicu svoje bogate istorije, ali i istoriju srpskog fudbala! (FOTO)
Noć koja će se pamtiti u gradu fudbalskih legendi, noć kada je još jedan grad u Srbiji dobio teren koji zaslužuje prefiks evropski.
Tim rečima počinje saopštenje Fudbalskog saveza Srbije koje prenosimo u celosti:
Ub i stadion „Dragan Džajić“ sada ulaze u red velikog broja gradova i klubova kojima je fudbalska Srbija pokrivena od strane Fudbalskog saveza Srbije, a sve zahvaljujući sredstvima iz Fonda solidarnosti UEFA.
U godini velikog jubileja – 105 godina postojanja kluba, Jedinstvo se sinoć vratilo na svoj stadion i u meču Prve lige Srbije, dočekalo Grafičar.
Fantastičan ambijent svojim prisustvom uveličali su i čelni ljudi Fudbalskog saveza Srbije, predsednik Dragan Džajić i generalni sekretar Branko Radujko, koji su u društvu, uslovno rečeno domaćina, predsednika FS Regiona zapadne Srbije, Nebojše Živanovića, posmatrali veoma interesantan duel koji je završen rezultatom 2:0.
Sa novom travnatom podlogom najvišeg standarda Ub je još više podigao lestvicu po pitanju sportske infrastrukture jer ovaj grad, podsećanja radi, jedini u Srbiji može da se pohvali Muzejom fudbala, fantastičnim sportsko-kulturnim zdanjem, kao i kompleksom terena od kojih jedan sa veštačkom travom nosi ime „Žoze Murinjo”. Grad sporta, grad legendi, grad fudbala, odbojke i ponos Kolubarskog okruga.
