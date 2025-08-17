ANA IVANOVIĆ "OČAJNA": Moli fanove za pomoć (VIDEO)
NEKADA najbolja teniserka planete, Ana Ivanović uživa u drugoj mladosti nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera. Ona se nedavno oglasila na društvenim mrežama gde je fanove zamolila da joj otklone veliku dilemu.
Lepa Beograđanka uživa u odmoru sa decom, i sve češće deli fotografije i snimke u različitim modnim izdanjima. Ovoga puta je, međutim, odlučila da uključi i fanove u izbor.
Na snimku koji je objavila, Ana je najpre pozirala u dugačkoj crnoj mrežastoj haljini ispod koje se nazirao crni veš.
Potom se bivša teniserka snimila i u opuštenoj varijanti – kratkoj teksas suknji i šarenoj majici. Njene vitke noge bile su u prvom planu, što nije promaklo pažljivim pratiocima.
Opšte poznato je da žene vode pravu unutrašnju borbu kad treba da izaberu savršenu kombinaciju i da su često, neironično, na ivici nervnog sloma.
Ni Ana očigledno nije imuna na taj problem. Iako deluje smireno i nasmejano, izbor garderobe joj, prema svemu sudeći, zadaje ozbiljnu glavobolju.
- Letnje odevne kombinacije. Koju biste vi odabrali?, napisala je Ana uz objavu, priznajući da ni sama ne može da odluči.
