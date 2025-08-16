Fudbal

IZ ITALIJE U ŠKOTSKU: Srbin potpisao za Aberdin!

Танјуг

16. 08. 2025. u 17:33

SRPSKI Fudbaler i doskorašnji član Milana Marko Lazetić nastaviće karijeru u škotskom Aberdinu.

ИЗ ИТАЛИЈЕ У ШКОТСКУ: Србин потписао за Абердин!

FOTO: FSS

"Skaj Italija" je objavila da će klub sa "Pitodri" stadiona platiti samo nominalnu naknadu "rosonerima" za bivšeg napadača Crvene zvezde. Takođe, italijanski klub bi trebalo da dobije do 50 odsto od naredne prodaje ovog 21-godišnjaka.

Italijanski mediji navode da će Lazetić tokom dana doputovati u Škotsku na lekarske preglede, a u nedelju će potpisati ugovor sa Abedinom.

On je u Milan stigao u januaru 2022. godine iz Crvene zvezde za 4,9 miliona evra, ali je za italijanski klub odigrao ukupno 12 minuta. Imao je ugovor sa klubom sa "San Sira" do 30. juna 2026. 

Lazetić je u međuvremenu igrao na pozajmicama u Altahu, Fortuni Sitard, a prošle sezone je proveo u TSC-u iz Bačke Topole.

