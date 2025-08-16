IZ ITALIJE U ŠKOTSKU: Srbin potpisao za Aberdin!
SRPSKI Fudbaler i doskorašnji član Milana Marko Lazetić nastaviće karijeru u škotskom Aberdinu.
"Skaj Italija" je objavila da će klub sa "Pitodri" stadiona platiti samo nominalnu naknadu "rosonerima" za bivšeg napadača Crvene zvezde. Takođe, italijanski klub bi trebalo da dobije do 50 odsto od naredne prodaje ovog 21-godišnjaka.
Italijanski mediji navode da će Lazetić tokom dana doputovati u Škotsku na lekarske preglede, a u nedelju će potpisati ugovor sa Abedinom.
On je u Milan stigao u januaru 2022. godine iz Crvene zvezde za 4,9 miliona evra, ali je za italijanski klub odigrao ukupno 12 minuta. Imao je ugovor sa klubom sa "San Sira" do 30. juna 2026.
Lazetić je u međuvremenu igrao na pozajmicama u Altahu, Fortuni Sitard, a prošle sezone je proveo u TSC-u iz Bačke Topole.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
LjUDI MOJI, ŠTA OVO RADI JOKIĆ? Ceo svet bruji o njegovoj magiji u dresu Srbije (VIDEO)
16. 08. 2025. u 13:32
SENZACIJA! Ni Zvezda, ni Partizan, Nemanja Matić se vraća u Srbiju, evo u koji klub
16. 08. 2025. u 11:23 >> 11:26
"JOKIĆ JE LUD": Ameri poludeli nakon Nikolinog poteza u dresu Srbije (VIDEO)
16. 08. 2025. u 08:25
SENZACIJA U SINSINATIJU! Druga teniserka sveta eliminisana
16. 08. 2025. u 14:49
VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"
SRPSKI čuvar mreže će večeras upisati zvanični debi za Bornmut protiv Liverpula u meču koji otvara novu sezonu najjače lige sveta. Utakmica se igra na "Enfildu" i počinje od 21.00.
15. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)