"NEKE STVARI MORAJU DA BUDU JASNE"! Predrag Mijatović objasnio gde je zapelo oko transfera Matije Popovića

Pisali smo već o tome da je veoma neizvesno da li će Matija Popović uopšte i zadužiti dres Partizana. A transfer je bio praktično već zaključen što je priznao i sportski direktor crno-belih Predrag Mijatović.

Foto: Profimedia

Štaviše, fudbaler Napolija je doputovao u Beograd. Bio je i smešten u "Zemunelu". Partizan i šampion Italije su sve dogovorili oko uslova prelaska 19-godišnjaka, ali je onda - zapelo.

- Situacija je jasna i uveren sam da će se definisati u narednih nekoliko dana. Što se nas tiče, uradili smo sve da Matija bude igrač Partizana. Postoje druge stvari koje su mimo naših nadležnosti. Na njih nećemo, niti želimo da utičemo, u smislu svrstavanja na jednu ili drugu stranu - rekao je Mijatović za "Mozzart sport".

Kako se ranije navodilo problem je nastao na menadžerskoj strani i kod oca Matije Popovića pošto se više ljudi javilo da im pripada određeni procenat od transfera. Svakako, Mijatović uverava da će se čitava situacija vrlo brzo raspetljati.

- Neke stvari moraju da budu jasne ljudima koji rade sa igračem. Stvarno smo učinili sve da Popovića vratimo, jer pripada ovoj ekipi. Dugo radimo na tome, samo što je minulih dana izašlo u medije, zbog čega se više pominje u javnom prostoru. Ne postoji dan ili datum dokle ćemo ga čekati, međutim, prvenstvo se nastavlja, u ponedeljak je utakmica sa IMT-om i ne možemo čekati bilo kog fudbalera previše. Ta situacija će se brzo rešiti, sa "da" ili "ne" - poručio je čelnik crno-belih.

