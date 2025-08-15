VEČE ALEKSANDRA KATAIJA! Zvezda demolirala Mladost iz Lučana
FUdbaleri Crvene zvezde gostovali su Mladosti iz Lučana, aktuelni šampion Srbije slavio je minimalnim rezultatom 4:1 (1:0).
Vladan Milojević je šansu dao mladom Aleksi Damnjanoviću. Ovaj šesnaestogodišnjak igrao je i protiv TSC-a. Društvo u napadu pravio mu je Aleksandar Katai.
Aleksa Damjanović! Dečko od samo 16 godina pogađa mrežu za vođstvo Crvene zvezde. Lučić je šutirao iz okreta sa osam metara, Stamenković je to odbranio, ali se lopta Zvezdinom klincu odbila na nogu i smešta je lako u mrežu.
Bio je u minimalnom ofsajdu Aleksandar Katai u začetku akcije na levoj strani. VAR je proverio situaciju i poništio gol Zvezde.
Čekalo se na gol do 45+3. minuta. Odličan pogodak Vladimira Lučića. Dupli pas sa Kostovim, Lučić ulazi u kazneni prostor i sa desetak metara šalje loptu u rašlje. Prelep gol.
Mirovale su mreže sve do 67. minuta kada je Mladost izjednačila. Šljiviću je lopta pobegla, stigla do Bojića, a on je dodao do Bondžulića koji je poravnao rezultat na 1:1.
Ipak, znatno olakšanje gostujućim navijačima doneo je u 78. minutu Aleksandar Katai koji je pogodio za 2:1 sa bele tačke. Isti igrač je u 82. minutu, a pet minuta kasnije i konačnih 4:1.
