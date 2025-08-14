Fudbal

"PARTIZANOVA DECA" NE STAJU! Novi gol za crno-bele protiv Hibernijana

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 08. 2025. u 21:57 >> 21:57

Kakva ludnica u Škotskoj. Partizan je anulirao prednost Hibernijana. Nakon gola Milana Vukotića u strelce se upisao i Jovan Milošvić.

FOTO: FK Partizan

Nakon loše reakcije kod prvog, loše je golman Hibsa reagovao i kod drugog gola. 

Akcija gostiju tekla je po levoj strani, Jurčević je centrirao po zemlji, Jovan Milošević šutirao takođe nisko, ali je Smit očajno intervenisao i lopta mu je prošla kroz ruke za 0:2. 

