""PARTIZANOVE BEBE" NISU IMALI SREĆE: Crno-beli tako blizu podviga, ali Hibernijan ide dalje (FOTO/VIDEO)

VELIKA šteta za Partizan. Crno-beli imaju za čim da žale, pošto su pobedili Hibernijan u Edingubrgu sa 2:3 posle produžetaka, ali to im nije bilo dovoljno da prođu u plej-of za Ligu konferencija, pošto je u Beogradu klub iz Škotske trijumfovao sa 2:0 i sa ukupnih 4:3 prošao dalje.

Iako je domaćim imao prvu priliku u 3. minutu koju je Marko Milošević zaustavio, "parni valjak" je bio bolji rival u prvih 45 minuta.

Partizan je pokazao da što pre želi da nadoknadi minus od dva gola iz Beograda. Već u 17. minutu izabranici Srđana Blagojevića su poveli. Milan Vukotić je iz velike daljine raspalio po lopti i uspeo je da savlada Smita koji nije baš najbolje intervenisao u toj situaciji.

U idealnom trenutku su gosti duplirali prednost. Igrao se 44. minut kad je Jovan Milošević odlično reagovao na pas Marija Jurčevića i udarcem iz prve naterao golmana domaćih da opet izvadi loptu iz mreže. On je ovoga puta još lošije intevenisao, lopta mu je prošla ispod ruke i završila je iza njegovih leđa.

Nastavak utakmice doneo je tri košmarna minuta za Partizan. Najpre je u 60. minutu Kjeron Bouvi tukao sa nekih 30 metara i uspeo je da postigne gol, zatim je u 63. minutu Nikola Simić dobio drugi žuti karton, pa su crno-beli kao i u prvoj utakmici morali sa devet igrača u polju da završe meč.

Ipak, ta situacija kao da je dodatno motivisala "parni valjak". Krenuli su gosti na sve ili ništa. Delovalo je da neće uspeti da izbore produžetke, a onda je usledila ogromna radost za sve koji vole klub iz Humske. Bibars Natho je uposlio Janisa Karabeljova, ovaj ostavio za Andreja Kostić koji je zakucao loptu u mrežu u petom minutu nadoknade i tako svom timu obezbedio dodatnih pet minuta.

Hibernijan je bio fizički spremniji, plus igrač više na terenu. Sve to je domaćin iskoristio i uspeo je u 100. minutu da smanji na 2:3 preko Krisa Kadena koji je poslao odbitak u mrežu rivala.

Opet se Partizan odbio da se preda i mogao je da postigne i četvrti gol. U 117. minutu je stativu pogodi Kostić i to je bilo to. Više vremena nije bilo.

Podsetimo, Hibernijan će za ulazak u grupnu fazu Lige konferencija igrati protiv Legije.

Drugi produžetak: Hibernijan - Partizan 2:3

121' - Kraj utakmice!

117' - Nije bilo sreće za crno-bele. Kostić je šutirao iz daljine, lopta je pogodila stativu, odbila se do Jovanovića koji je pogodio spoljni deo mreže.

108' - Postigao je Partizan gol, ali je on poništen zbog minimalnog ofsajda u kom se našao Jurčević.

105' - Počeo je drugi produžetak, a domaćin je propustio dve sjajne šanse da izjednači. U oba navrata je reagovao Milošević.

Prvi produžetak: Hibernijan - Partizan 2:3

105+1' - Kraj prvog produžetka!

104' - Velika prilika za Partizan. Mario Jurčević je dobio loptu u prostor, no stigao ga je jedan igrač domaćeg tima i nije Slovenac šutirao kako treba i Smit je zaustavio njegov udarac.

100' - PARTIZAN PRIMIO GOL! Smanjio je domaćin na 2:3. Nije imao sreće gost. Lopta je najpre pogodila Simića, potom ju je intervenisao Miloševića, a lopta je pala pravo na nogu Kadena kome nije bilo teško da je ubaci u praznu mrežu.

91' - Počeo je prvi produžetak u Edinburgu!

Drugo poluvreme: Hibernijan - Partizan 1:3

90+5' - GOOOOOOOOL! Hrabri Partizan je uspeo da postigne gol sa igračem manje. Loptu je Natho gurnuo u prostor za Karabeljova, ovaj je proigrao Andreja Kostića koji je uspeo da zakuca loptu u mrežu rivala i donese produžetak svom timu!

90+4' - Pokušao je i Karabeljov, ali Smit sad brani sve.

90' - Utakmica je produžena za pet minuta.

84' - Kakva šansa za crno-bele. Milošević je u dva navrata pokušao, no ovoga puta je Smit fantastično reagovao u obe situacije.

83' - Još dve izmene napravio je Srđan Blagojević. Iz igre su izašli Nemanja Trifunović i Milan Vukotića, a u igru su ušli Andrej Kostić i Bibars Natho.

81' - Pokušavaju gosti da ugroze rivala, ali oseti se da imaju igrača manje, pošto teško dolaze ispred gola Hibsa.

68' - Izmena u Partizanu. Mora da pojača vezni red usled crvenog kartona Srđan Blagojević. Na teren je ušao Janis Karabeljov, a izašao je Bogdan Kostić.

63' - Šok za šokom za crno-bele. Crveni karton dobio je Simić. Prvi žuti karton zaradio je zbog protesta u finišu prvog poluvremena, a sad zbog faula sa leđa. Vredi istaći i da su crno-beli u prvoj utakmici protiv ovog rivala dobili crveni karton.

60' - GOL! Nisu se ovome nadali gosti. Raspalio je Bouvi po lopti sa nekih 30 metara i uspeo je da matira Miloševića.

52' - Hibernijan je izveo korner. Ipak, loše je izveden udarac iz ugla, pa nije bilo opasnosti za goste.

46' - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme: Hibernijan - Partizan 0:2

45+4' - Kraj prvog poluvremena!

45' - NOVI GOL PARTIZANA! Crno-beli su već u prvom poluvremenu nadoknadili minus od dva gola iz prve utakmice. Jurčević je poslao oštru loptu po zemlji, na nju je natrčao Jovan Milošević i savladao Smita koji je veoma loše reagovao, pošto mu je lopta prošla ispod ruke.

31' - Dobra prilika za Hibse. Na drugoj stativi je sam ostao Buširi, ali je lopta posle njegovog udarca glavom otišla pored gola.

22' - Prvi žuti karton na utakmici dobio je Ognjen Ugršeić. On je na sredini terena neoprezno zaustavio Bouvija.

17' - GOOOOL! Vodi Partizan! Raspalio je Vukotić loptu iz velike daljine i uspeo je da savlada Smita. Nije baš najbolje intervenisao golman domaćih i omogućio je vezisti crno-belih da postigne pogodak.

8' - Ogrmonu grešku je napradio štoper domaćih Iredejl, predao je loptu pravo u noge Miloševiću. On ipak nije uspeo da uđe u šansu pošto ga je stigao Buširi i uspeo da mu ukrade loptu.

3' - Prvu veliku priliku imao je domaćin. Kaden je ostao sam na nekih 7,8 metara, ali njegov šut je zaustavio Miloševićć.

1' - Počela je utakmica u Edinburgu, sa centra je prvi krenuo domaći tim!

19.49 - Na klupi crno-belih su golman Krunić, kao i Stojković, A. Kostić, Natho, Kalulu, Sek, Karabeljov, Zahid, S. Petrović, D. Jovanović, Janković i Alilović.

19.48 - Hibernijan u 4-3-3 postavci, a čine je golman Smit, te - O'Hara, Buširi, Iredejl, Obita - Kaden, Levit, Maligen - Bojl, Boul, Kembel

19.47 - Evo i sastava!

Partizan (4-2-3-1): M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Jurčević - Dragojević, Ugrešić - B. Kostić, M. Vukotić, Trifunović - J. Milošević.

Uoči meča:

Crno-bele čeka težak zadatak u glavnom gradu Škotske, moraju da nadonkade minus od dva gola iz Beograda gde su Hibsi slavili sa 2:0.

Ipak, izabranici Srđana Blagojević će učiniti sve da to urade. Sa dosta samopouzdanja ulaze u ovaj meč, s obzirom na to da su pregazili Napredak u Kruševcu u Superligi Srbije sa 7:2.

Sa druge strane ekipa Dejvida Greja je kao domaćin prokockala prednost od 2:0 i odigrala nerešeno - 2:2 protiv Kilmarnoka.

Partizan na ovoj utakmici neće moći da računa na Vukašina Đurđevića koji je u prvom susretu dobio crveni karton.

Podsetimo, pobednik ovog duela za plasman u Ligu konferencija igraće protiv poraženog iz susreta AEK Larnaka - Legija (Kiprani pobedili u prvoj utakmiici sa 4:1).

