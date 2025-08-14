AU, KAKVA GOLČINA! Vukotić projektilom razgalio "Grobare"
Fudbaleri Partizana poveli su 1:0 na gostovanju Hibernijansu i tako smanjili ukupan zaostatak iz prve utakmice. Strelac fenomenalnog gola bio je Milan Vukotić.
Partizanov vezista raspalio je sa preko 25 metara i savladao golmana domaćih.
Imao je čuvar mreže Hibernijana loptu na ruci, ali nije bilo spasa.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!
14. 08. 2025. u 12:13
EKSPLOZIJA RUSKE PODMORNICE IH ODVELA U EVROPU: Fudbalska priča koju je malo ko znao!
14. 08. 2025. u 17:47
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)