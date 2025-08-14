Fudbal

AU, KAKVA GOLČINA! Vukotić projektilom razgalio "Grobare"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 08. 2025. u 21:29

Fudbaleri Partizana poveli su 1:0 na gostovanju Hibernijansu i tako smanjili ukupan zaostatak iz prve utakmice. Strelac fenomenalnog gola bio je Milan Vukotić.

АУ, КАКВА ГОЛЧИНА! Вукотић пројектилом разгалио Гробаре

FOTO: FK Partizan

Partizanov vezista raspalio je sa preko 25 metara i savladao golmana domaćih.

Imao je čuvar mreže Hibernijana loptu na ruci, ali nije bilo spasa.

