ANDREJ KOSTIĆ, HEROJ CRNO-BELIH! Delovalo je da je Partizan ispao, a onda je sa igračem manje utišao Škotsku
FUDBALERI Partizana u većem delu drugog poluvremena igraju sa igračem manje. Delovalo je da će crno-beli biti eliminisani, ali je u zaustavnom vremenu usledio šok za domaće.
Napadao je Partizan u završnici, sa igračem manje i golom zaostatka nisu crno-beli imali šta da izgube, a onda je na scenu stupio Andrej Kostić.
Natho je dodao do Karabeljova, ovaj centrirao, a Kostić zakucao loptu u gol. Sve je bilo filigranski precizno, iako je kazneni prostor bio popunjen igračima Hibernijana.
Zasluženo potpuno, nije Partizan zaslužio da bude eliminisan. Iako će biti mnogo teško, jer naš tim ima igrača manje...
