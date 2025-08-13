STRAHINJA PAVLOVIĆ DOBIO NOVOG SAIGRAČA: Milan se pojačao iz Serije A

SRPSKI fudbaler Strahinja Pavlović dobio je novog saigrača u Milanu, pošto je novi član "rosonera" postao Koni De Vinter.

FOTO: Tanjug/AP

Ovaj 23-godišnji Belgijanac je sa klubom sa "San Sira" potpisao ugovor do 30. juna 2030. godine, a zadužio je dres sa brojem pet.

Defanzivac je prošle sezone za Đenovu odigrao 26 utakmica i postigao je tri gola. On je pre Đenove igrao za Empoli i Juventus.

Za reprezentaciju Belgije nastupio je na četiri meča.

Fudbaleri Milana će 23. avgusta u prvom kolu Serije A na svom terenu dočekati Kremoneze.

Brace yourselves… De 𝑾𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 has arrived in Milan ❄️🔴⚫ #WelcomeDeWinter — AC Milan (@acmilan) August 13, 2025

