STRAHINJA PAVLOVIĆ DOBIO NOVOG SAIGRAČA: Milan se pojačao iz Serije A

Танјуг

13. 08. 2025. u 20:29

SRPSKI fudbaler Strahinja Pavlović dobio je novog saigrača u Milanu, pošto je novi član "rosonera" postao Koni De Vinter.

СТРАХИЊА ПАВЛОВИЋ ДОБИО НОВОГ САИГРАЧА: Милан се појачао из Серије А

FOTO: Tanjug/AP

Ovaj 23-godišnji Belgijanac je sa klubom sa "San Sira" potpisao ugovor do 30. juna 2030. godine, a zadužio je dres sa brojem pet.

Defanzivac je prošle sezone za Đenovu odigrao 26 utakmica i postigao je tri gola. On je pre Đenove igrao za Empoli i Juventus.

Za reprezentaciju Belgije nastupio je na četiri meča.

Fudbaleri Milana će 23. avgusta u prvom kolu Serije A na svom terenu dočekati Kremoneze.

