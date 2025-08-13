STRAHINJA PAVLOVIĆ DOBIO NOVOG SAIGRAČA: Milan se pojačao iz Serije A
SRPSKI fudbaler Strahinja Pavlović dobio je novog saigrača u Milanu, pošto je novi član "rosonera" postao Koni De Vinter.
Ovaj 23-godišnji Belgijanac je sa klubom sa "San Sira" potpisao ugovor do 30. juna 2030. godine, a zadužio je dres sa brojem pet.
Defanzivac je prošle sezone za Đenovu odigrao 26 utakmica i postigao je tri gola. On je pre Đenove igrao za Empoli i Juventus.
Za reprezentaciju Belgije nastupio je na četiri meča.
Fudbaleri Milana će 23. avgusta u prvom kolu Serije A na svom terenu dočekati Kremoneze.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
POSLE NEVIĐENOG SKANDALA: Srpkinje igrale protiv muškaraca, pa ispale sa Svetskog prvenstva u odbojci!
13. 08. 2025. u 13:00 >> 13:09
"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
13. 08. 2025. u 12:35
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)