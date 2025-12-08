BRUKA I SRAMOTA! Evo koliko će zaraditi srpske rukometašice nakon Svetskog prvenstva
Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije bila loša na Svetskom prvenstvu, ali...
Naime, krovna rukometna organizacija - IHF, je za Svetsko prvenstvo u rukometu spremila ukupan nagradni fond težak 200.000 dolara. Da stvar bude gora, samo osvajači medalja mogu da se nadaju bilo kakvoj zaradi dok ostalih 29 ekipa sa planetarne smotre odlazi praznih džepova.
Osvajač Svetskog prvenstva će zaraditi 100.000 dolara, drugoplasirani dobija 60.000, a onaj ko trku završi kao treći kući nosi 40.000 dolara.
Budući da Srbija neće biti među tri najbolje selekcije jasno je da u kasu Rukometnog saveza neće stići ni cent nakon planetarne smotre u Nemačkoj.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
ZVEZDA JE BESMRTNA! Oglasio se Darko Pančev na sveti dan svih navijača šampiona Srbije
08. 12. 2025. u 14:01
LIGA ŠAMPIONA! Liverpula gostuju Interu, Real Madrid čeka Mančester Siti
08. 12. 2025. u 13:39
VANREDNO OBRAĆANjE KK PARTIZAN! Hitno saopštenje crno-belih
08. 12. 2025. u 13:01
VLAHOVIĆ PROPUŠTA DERBI, ALI DVA SRBINA MOGU DA ODLUČE ISHOD: Milinković Savić bio heroj Napolija a sada se nada prvoj pobedi nad Juventusom
U derbiju 14. kola Serije A, italijanski velikani Napoli i Juventus sastaće se u nedelju na stadionu Dijego Armando Maradona.
07. 12. 2025. u 10:00
BRUKA: Crnogorci slavili ispadanje Srbije kao da su Hrvati (VIDEO)
Ženska rukometna reprezentacija Srbije je na šokantan način ostala bez plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva jer je u meču u kome joj je i bod bio dovoljan deklasirana od Crne Gore. Bolja ekipa zasluženo ide dalje, ali uz ne mali skandal.
07. 12. 2025. u 19:40
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)