BRUKA I SRAMOTA! Evo koliko će zaraditi srpske rukometašice nakon Svetskog prvenstva

08. 12. 2025. u 12:20

Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije bila loša na Svetskom prvenstvu, ali...

FOTO: Tanjug/AP

Naime, krovna rukometna organizacija - IHF, je za Svetsko prvenstvo u rukometu spremila ukupan nagradni fond težak 200.000 dolara. Da stvar bude gora, samo osvajači medalja mogu da se nadaju bilo kakvoj zaradi dok ostalih 29 ekipa sa planetarne smotre odlazi praznih džepova. 

Osvajač Svetskog prvenstva će zaraditi 100.000 dolara, drugoplasirani dobija 60.000, a onaj ko trku završi kao treći kući nosi 40.000 dolara.

Budući da Srbija neće biti među tri najbolje selekcije jasno je da u kasu Rukometnog saveza neće stići ni cent nakon planetarne smotre u Nemačkoj. 

