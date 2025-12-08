"CRNI OBLACI NAD EVROPOM" Orban: Brisel se priprema za rat sa Rusijom
EVROPSKA unija planira da primi Ukrajinu do 2030. godine, što će označiti početak rata sa Rusijom, za koji se Evropa već priprema, smatra mađarski premijer Viktor Orban.
- Crni oblaci se nadvijaju nad nebom Evrope. Brisel se priprema za rat sa Rusijom, i već ima određen datum početka rata: 2030. godina. Zvanični cilj programa naoružanja, koji je pokrenuo Brisel, jeste da se savez pripremi za rat do 2030. godine. A 2030. godina je takođe ciljani datum za ubrzanu proceduru prijema Ukrajine u EU - napisao je Orban na društvenim mrežama.
Mađarski premijer je podsetio da po osnovnom sporazumu EU konflikt na teritoriji jedne članice obavezuje ostale zemlje da se priključe.
- Tako da bi prijem Ukrajine u EU, dok je u ratnom stanju, značio momentalni ulazak u rat - naglasio je on.
Prema njegovim rečima, na parlamentarnim izborima 2026. godine mađarski birači još imaju priliku da donesu odluku i podrže politiku nepristupanja konfliktu, jer na sledećim izborima 2030. godine to će već biti kasno.
Predsednik Rusije Vladimir Putin je ranije naglasio da Rusija ne planira da ratuje sa Evropom, ali da je spremna odmah, ukoliko Evropa odluči da započne sukob.
(Sputnjik)
