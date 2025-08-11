OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

Crvena zvezda i Leh Poznanj su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, ali pred taj revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra u utorak od 20.30 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su se pobrinule da pažnju usmere i na stvari koje nemaju direktne veze sa fudbalom.

FOTO: FK Crvena zvezda

Već smo vam javili o tome da su na utakmici u kojoj je Crvena zvezda savladala TSC najvatrenije pristalice crveno-belih imale posebnu poruku povodom zločinačke akcije "Oluja", a dan kasnije "na red" je došao jedan događaj u Crnoj Gori.

Tačnije, u Herceg Novom.

Tamo su "delije" organizovale veliki humanitarni koncert za pomoć našem narodu na Kosovu i Metohiji, i na tom koncertu Zvezdini navijači su imali šta da poruče o aktuelnim crnogorskim zbivanjima.

Podsetimo, kako je Tanjug objavio pre nekoliko dana, "u selu Gornje Zaostro kod Berana, postavljen je spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. a na inicijativu više udruženja, nakon čega je usledilo reagovanje crnogorskog Ministarstva kulture.

Pavle Đurišić





Spomenik Pavlu Đurišiću / Foto: Društvene mreže/Printskrin

Nadležne institucije su naredile da se hitno ukloni taj spomenik, on je izmešten u portu crkve, a "delije" su na pomenutom koncertu velikim transparentima poručile:

"Đurišiću, mlad majore, ti si ponos Crne Gore! Crne Gore i Srbije, i sve šriom Srbadije!".

Evo i kako je to izgledalo:

Transparenti na humanitarnom koncertu u Herceg Novom / Screenshot / Telegram / Delije

Otkud koncert "delija" u Crnoj Gori?

Ovako se o tome oglasila Mitropolija crnogorsko-primorska:

"U organizaciji Fondacije „Delije Crna Gora“ 10. avgusta, sa početkom u 20.30 časova, u amfiteatru Kanli Kule u Herceg Novom, biće održan po šesti put dobrotvorni koncert sa koga će se poslati glas ljubavi i podrške našoj braći na Kosovu i Metohiji.

- Kosovo nije daleko, ono je u svakom našem uzdahu, svakoj našoj molitvi, svakoj našoj pjesmi. Kosovo i Metohija nisu samo geografija, to je duša srpskog naroda. Mjesto gdje su naši manastiri, gdje počivaju naši sveci, mjesto gdje se djeca uče da se krste i da pjevaju Oj Kosovo Kosovo. Kroz muziku, emociju i zajedništvo, poslaćemo poruku da nisu sami. Naša braća i sestre u Gračanici, Orahovcu, Prizrenu, Istoku, Goraždevcu nose svoj krst istrajnosti i vjere, čuvajući crkvu, groblja i kulturu, baš kao i mi ovdje pod Lovćenom. Neki od njih žive bez struje, vode, bez slobode kretanja, ali žive sa ljubavlju. Toj ljubavi želimo da odgovorimo na isti način“, objavili su organizatori na svom zvaničnom Instagram profilu".

Viktor Savić, Sloboda Mićalović i Željka Čepić bili su voditelji programa na Kanli Kuli, a pored njih događaj su uveličali i braća Stojković iz Parteša, etno grupa „Simonida“ iz Nevesinja, Vera i Neda Stolić, Maša Milovanović,Tijana Vučetić, Branka Zečević...

"Prihod od ulaznica, donatorskih karata, kao i od sponzora biće usmeren našem narodu i svetinjama na Kosmetu, a deo sredstava biće odvojen za pomoć lokalnoj zajednici", istakla je Mitropolija.

Kako je bilo na samom koncertu?

Ovako:

