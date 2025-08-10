JAPAN TUGUJE: Umro najbolji strelac u istoriji fudbalske reprezentacije Japana - i to od upale pluća

Najnovije vesti iz Japana su, kada se o tamošnjem sportu radi, danas tužne.

Foto: Free Images Pixabay

Kunišige Kamamoto, legendarni fudbaler i najbolji strelac u istoriji fudbalske reprezentacije Japana, preminuo je u bolnici u prefekturi Osaka od komplikacija izazvanih upalom pluća.

Imao je 81 godinu.

Ova vest je izazvala veliku tugu u Japanu i među fudbalskim navijačima širom sveta.

Ko je bio Kunišige Kamamoto?

Rođen 15. aprila 1944. u Kjotu, Kamamoto je odrastao u ovom gradu i pohađao srednju školu Jamasiro. Kasnije je studirao na Univerzitetu Vaseda, gde je četiri godine zaredom bio najbolji strelac univerzitetske lige Kanto. Osvojio je Kup cara 1963. i 1966. kao član univerzitetskog tima, što je bio poslednji put da je jedan univerzitetski tim osvojio ovaj trofej.

Pelé and Kunishige Kamamoto

at the Preliminary Draw for 2002 FIFA World Cup Korea-Japan

at Tokyo International Forum, Japan 7 Dec 1999 Tokyo,

Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/mJfr4BkHVS — tphoto (@tphoto2005) July 4, 2025

On je celu karijeru proveo u klubu Janmar Dizel (danas sastavni deo Serezo Osake), i to od 1967. do 1984. godine. Za klub je odigrao 251 utakmicu u prvenstvu i postigao 202 gola, postavši jedan od najefikasnijih napadača u istoriji japanske lige.

Osvojio je četiri titule prvaka Japana (1971, 1974, 1975, 1980) i tri Kupa cara (1968, 1970, 1974). Bio je najbolji strelac lige sedam puta i sedam puta proglašen za fudbalera godine u Japanu.

• Nous venons d'apprendre le décès de Kunishige Kamamoto, Légende Absolue du football Japonais 🇯🇵, survenu à l'âge de 81 ans des suites d'une pneumonie.🕊️



• Après avoir étudié à la Kyoto Prefectural Yamashiro High School 🏫 puis à la Waseda University 🏫, Kunishige Kamamoto a… pic.twitter.com/aC4MOvp7QE — 🇯🇵 J.League France 🇫🇷 (@JLeagueFra) August 10, 2025

Dao 75 golova na 76 mečeva za reprezentaciju!

Kamamoto je za reprezentaciju Japana odigrao 76 utakmica i postigao neverovatnih 75 golova između 1964. i 1977. godine, što ga čini najboljim strelcem nacionalnog tima.

Debitovao je 3. marta 1964. protiv Singapura, postigavši gol.

Na Olimpijskim igrama 1968. u Meksiku osvojio je bronzanu medalju, postigao je sedam golova i postao najbolji strelac turnira. Učestvovao je i na Olimpijskim igrama 1964. u Tokiju, kao i na Azijskim igrama 1966, 1970. i 1974. godine.

Een droevige dag voor het Japanse #voetbal. De topscorer van het Japans elftal, Kunishige #Kamamoto (81), is overleden. De spits scoorde 80x in 84 interlands. Op de Spelen van Mexico in 1968 won hij brons met #Japan. In 1980 duelleerde hij met Johan #Cruijff (Diplomats) in Kobe. pic.twitter.com/UOptGtoSKB — Hans V⭕️S (@voshans) August 10, 2025



Od 1978. do 1984. bio je igrač-trener Janmar Dizela, vodeći tim do titule 1980. i dva Kupa lige (1983, 1984). Kasnije je trenirao Gamba Osaku (1991–1994) i Fudžieda MIFK (2009).

Političar posle fudbala, ali i uz fudbal

Od 1995. do 2001. bio je član Gornjeg doma japanskog parlamenta, a od 1998. do 2008. obavljao je funkciju potpredsednika Japanske fudbalske asocijacije.

Uveden je u Kuću slavnih japanskog fudbala 2005. godine. Smatra se za jednog od najvećih japanskih fudbalera svih vremena, često nazivan „otac japanskog fudbala“ zbog svog uticaja na razvoj sporta u zemlji.

🇯🇵 Kunishige Kamamoto has passed away at the age of 81.



Japan’s all-time top scorer, he netted 75 goals in 76 appearances between 1964 and 1977.



Kamamoto was a one club man, playing his entire career at Yanmar Diesel (now Cerezo Osaka) and scored 202 goals. Legend. pic.twitter.com/72933JCTgY — Japanese Football (@JapaneseFbl) August 10, 2025

Kunišige Kamamoto odlazi u istoriju kao pionir japanskog fudbala i to iz vremena kada je taj sport u njegovoj zemlji bio tek u povoju. Nestvarna efikasnost (75 golova u 76 utakmica za reprezentaciju) i doprinos prvoj olimpijskoj medalji Japana u fudbalu učinili su ga ikonom.

Njegova skromnost i posvećenost klubu Janmar Dizel dodatno su učvrstili njegov status. Uprkos povredama, poput dvostrukog kidanja Ahilove tetive 1982, nastavio je da igra do 40. godine, čime je samo potvrdio svoju "fudbalsku besmrtnost" u zemlji izlazećeg sunca.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“