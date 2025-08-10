JAPAN TUGUJE: Umro najbolji strelac u istoriji fudbalske reprezentacije Japana - i to od upale pluća
Najnovije vesti iz Japana su, kada se o tamošnjem sportu radi, danas tužne.
Kunišige Kamamoto, legendarni fudbaler i najbolji strelac u istoriji fudbalske reprezentacije Japana, preminuo je u bolnici u prefekturi Osaka od komplikacija izazvanih upalom pluća.
Imao je 81 godinu.
Ova vest je izazvala veliku tugu u Japanu i među fudbalskim navijačima širom sveta.
Ko je bio Kunišige Kamamoto?
Rođen 15. aprila 1944. u Kjotu, Kamamoto je odrastao u ovom gradu i pohađao srednju školu Jamasiro. Kasnije je studirao na Univerzitetu Vaseda, gde je četiri godine zaredom bio najbolji strelac univerzitetske lige Kanto. Osvojio je Kup cara 1963. i 1966. kao član univerzitetskog tima, što je bio poslednji put da je jedan univerzitetski tim osvojio ovaj trofej.
On je celu karijeru proveo u klubu Janmar Dizel (danas sastavni deo Serezo Osake), i to od 1967. do 1984. godine. Za klub je odigrao 251 utakmicu u prvenstvu i postigao 202 gola, postavši jedan od najefikasnijih napadača u istoriji japanske lige.
Osvojio je četiri titule prvaka Japana (1971, 1974, 1975, 1980) i tri Kupa cara (1968, 1970, 1974). Bio je najbolji strelac lige sedam puta i sedam puta proglašen za fudbalera godine u Japanu.
Dao 75 golova na 76 mečeva za reprezentaciju!
Kamamoto je za reprezentaciju Japana odigrao 76 utakmica i postigao neverovatnih 75 golova između 1964. i 1977. godine, što ga čini najboljim strelcem nacionalnog tima.
Debitovao je 3. marta 1964. protiv Singapura, postigavši gol.
Na Olimpijskim igrama 1968. u Meksiku osvojio je bronzanu medalju, postigao je sedam golova i postao najbolji strelac turnira. Učestvovao je i na Olimpijskim igrama 1964. u Tokiju, kao i na Azijskim igrama 1966, 1970. i 1974. godine.
Od 1978. do 1984. bio je igrač-trener Janmar Dizela, vodeći tim do titule 1980. i dva Kupa lige (1983, 1984). Kasnije je trenirao Gamba Osaku (1991–1994) i Fudžieda MIFK (2009).
Političar posle fudbala, ali i uz fudbal
Od 1995. do 2001. bio je član Gornjeg doma japanskog parlamenta, a od 1998. do 2008. obavljao je funkciju potpredsednika Japanske fudbalske asocijacije.
Uveden je u Kuću slavnih japanskog fudbala 2005. godine. Smatra se za jednog od najvećih japanskih fudbalera svih vremena, često nazivan „otac japanskog fudbala“ zbog svog uticaja na razvoj sporta u zemlji.
Kunišige Kamamoto odlazi u istoriju kao pionir japanskog fudbala i to iz vremena kada je taj sport u njegovoj zemlji bio tek u povoju. Nestvarna efikasnost (75 golova u 76 utakmica za reprezentaciju) i doprinos prvoj olimpijskoj medalji Japana u fudbalu učinili su ga ikonom.
Njegova skromnost i posvećenost klubu Janmar Dizel dodatno su učvrstili njegov status. Uprkos povredama, poput dvostrukog kidanja Ahilove tetive 1982, nastavio je da igra do 40. godine, čime je samo potvrdio svoju "fudbalsku besmrtnost" u zemlji izlazećeg sunca.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ŠTA OVO BI?! Košarkaši Srbije ostvarili novu, neverovatnu pobedu na turniru na Kipru!
10. 08. 2025. u 17:35 >> 17:38
JAMAL I LEVANDOVSKI PREKRŠILI DOPING PRAVILA! UEFA kaznila asove FK Barselona!
10. 08. 2025. u 19:09
VIRC, MILIONI I SEĆANjE NA ŽOTU: Liverpul kreće u pohod na SVE - prva "žrtva" je uzdrmani Kristal palas
OVE godine u borbi za Komjuniti šild gledaćemo obračun Kristal palasa i Liverpula. Meč se naravno igra na "Vembliju" i počinje u prepoznatljivom britanskom terminu od 16 časova po istočnoevropskom vremenu.
10. 08. 2025. u 07:40
BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i TSC sastali su se u 4. kolu Superlige Srbije na "Marakani", a tom prilikom navijači aktuelnog prvaka Srbije imale su posebnu poruku povodom zločinačke akcije "Oluja" tokom koje je iz Hrvatske, u avgustu 1995. godine, više od 200.000 Srba proterano sa vekovnih ognjišta.
10. 08. 2025. u 12:18
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)