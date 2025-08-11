SRBIN IDE IZ MILANA: Poredili ga sa Vlahovićem, a sada ide na Ostrvo
Stigao je Marko Lazetić u Milan sa velikim očekivanjima. Predstavljen je kao jedan od najtalentovanijih napadača sa ovih prostora, uz sličnosti sa Dušanom Vlahovićem, na čemu su insistirali čak i italijanski mediji, ali to nije opravdao.
Nakon tri i po godine i 12 odigranih minuta, Srbin koga je Milan platio 5.000.000 evra – ide u Aberdin.
Prelazi bez obeštećenja, ali će Milanu ostati 50 posto od naredne prodaje, pišu mediji iz Škotske.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
U dresu Rosonera – Lazetić je odigrao svega dve utakmice, odnosno 12 minuta ukupno.
Potom je išao na pozajmice u Altah i Fortunu, gde nije uspevao da postigne gol, a zatim i u TSC. Za godinu dana u Bačkoj Topoli se upisao tri puta u strelce, a odigrao je 42 utakmice. Pogodio je protiv Zvezde, OFK Beograda i Jagjelonije.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!
10. 08. 2025. u 10:56
DELIJE TUGUJU! Saznali vest koju nikako nisu želeli, a tiče se KK Crvena zvezda
10. 08. 2025. u 12:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
11. 08. 2025. u 07:05
BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i TSC sastali su se u 4. kolu Superlige Srbije na "Marakani", a tom prilikom navijači aktuelnog prvaka Srbije imale su posebnu poruku povodom zločinačke akcije "Oluja" tokom koje je iz Hrvatske, u avgustu 1995. godine, više od 200.000 Srba proterano sa vekovnih ognjišta.
10. 08. 2025. u 12:18
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)