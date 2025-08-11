Fudbal

SRBIN IDE IZ MILANA: Poredili ga sa Vlahovićem, a sada ide na Ostrvo

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 08. 2025. u 08:02

Stigao je Marko Lazetić u Milan sa velikim očekivanjima. Predstavljen je kao jedan od najtalentovanijih napadača sa ovih prostora, uz sličnosti sa Dušanom Vlahovićem, na čemu su insistirali čak i italijanski mediji, ali to nije opravdao.

СРБИН ИДЕ ИЗ МИЛАНА: Поредили га са Влаховићем, а сада иде на Острво

FOTO: Novosti

Nakon tri i po godine i 12 odigranih minuta, Srbin koga je Milan platio 5.000.000 evra – ide u Aberdin.

Prelazi bez obeštećenja, ali će Milanu ostati 50 posto od naredne prodaje, pišu mediji iz Škotske.

U dresu Rosonera – Lazetić je odigrao svega dve utakmice, odnosno 12 minuta ukupno.

Potom je išao na pozajmice u Altah i Fortunu, gde nije uspevao da postigne gol, a zatim i u TSC. Za godinu dana u Bačkoj Topoli se upisao tri puta u strelce, a odigrao je 42 utakmice. Pogodio je protiv Zvezde, OFK Beograda i Jagjelonije.

