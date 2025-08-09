NAJLUĐA FUDBALSKA PRIČA: Bivši fudbaler Intera kupio klub, nazvao ga po sebi, a onda je usledila ludnica (FOTO)
Neverovatna fudbalska priča dolazi nam od strane bivšeg fudbalera Intera.
Bivši fudbaler Mohamed Kalon kupio je klub u Sijera Leoneu, promenio u mu ime i nazvao ga Kalon. Postao je fudbaler tog tima, a onda i trener. Spremio je i posebnu taktiku - da se lopta dodaje isključivo njemu i nikome više.
Pošto je okačio kopačke o klin 2011. godine, Mohamed Kalon se vratio u rodni Sijera Leone, ali umesto da uživa u miru i luksuzu, odlučio je da se baci u novi poduhvat.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Naime, on je kupio lokalni fudbalski klub i odmah ga preimenovao po svom prezimenu, kako bi svima bilo jasno ko je gazda. Tako se "rodio" FK Kalon.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Nije ga mesto držalo, te je odlučio da kancelarijski posao zameni igračkim - vratio se na teren. Potom je otpustio trenera i seo na klupu.
Nikoga nije iznenadilo što se odlučio da u napad stavlja sebe, forsirao je taktiku po kojoj sve lopte idu na njega.
Tako je u isto vreme bio vlasnik, predsednik, trener i napadač kluba koji je nosio njegovo ime. A kad bi mu sve dosadilo, samo bi odneo loptu kući – i sve bi stalo, jer je to bio Mohamedov teren, Mohamedov tim i na kraju Mohamedova pravila.
Mohamed Kalon je u bogatoj karijeri bio član evropskih velikana poput Intera i Monaka, a za nacionalni tim Sijera Leonea je odigrao 40 utakmica i postigao sedam golova.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima
NAJZANIMLjIVIJI meč četvrtog kola Superlige Srbije gledaćemo večeras na "Stadionu Rajko Mitić" gde će od 20 časova koplja ukrstiti Crvena zvezda i TSC.
09. 08. 2025. u 09:17
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)