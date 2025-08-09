Fudbal

NAJLUĐA FUDBALSKA PRIČA: Bivši fudbaler Intera kupio klub, nazvao ga po sebi, a onda je usledila ludnica (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 08. 2025. u 09:41

Neverovatna fudbalska priča dolazi nam od strane bivšeg fudbalera Intera.

НАЈЛУЂА ФУДБАЛСКА ПРИЧА: Бивши фудбалер Интера купио клуб, назвао га по себи, а онда је уследила лудница (ФОТО)

FOTO: EPA

Bivši fudbaler Mohamed Kalon kupio je klub u Sijera Leoneu, promenio u mu ime i nazvao ga Kalon. Postao je fudbaler tog tima, a onda i trener. Spremio je i posebnu taktiku - da se lopta dodaje isključivo njemu i nikome više. 

Pošto je okačio kopačke o klin 2011. godine, Mohamed Kalon se vratio u rodni Sijera Leone, ali umesto da uživa u miru i luksuzu, odlučio je da se baci u novi poduhvat.

Naime, on je kupio lokalni fudbalski klub i odmah ga preimenovao po svom prezimenu, kako bi svima bilo jasno ko je gazda. Tako se "rodio" FK Kalon.

Nije ga mesto držalo, te je odlučio da kancelarijski posao zameni igračkim - vratio se na teren. Potom je otpustio trenera i seo na klupu. 

Nikoga nije iznenadilo što se odlučio da u napad stavlja sebe, forsirao je taktiku po kojoj sve lopte idu na njega. 

Tako je u isto vreme bio vlasnik, predsednik, trener i  napadač kluba koji je nosio njegovo ime. A kad bi mu sve dosadilo, samo bi odneo loptu kući – i sve bi stalo, jer je to bio Mohamedov teren, Mohamedov tim i na kraju Mohamedova pravila.

Mohamed Kalon je u bogatoj karijeri bio član evropskih velikana poput Intera i Monaka, a za nacionalni tim Sijera Leonea je odigrao 40 utakmica i postigao sedam golova.

