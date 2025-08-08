Fudbal

JOŠ JEDAN ODLAZAK SA "MARAKANE": Defanzivac se seli u Francusku

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 08. 2025. u 18:04

Srpski fudbaler Strahinja Stojković prešao je iz Crvene zvezde u Sent Etjen, saopštio je danas francuski klub.

foto: EPA

Stojković (18) je sa Sent Etjenom potpisao ugovor do 2029. godine.

Srpski fudbaler je ponikao u Zvezdinoj omladinskoj školi, a za prvi tim "crveno-belih" odigrao je šest zvaničnih utakmica.

Francuski klub je prethodno u četvrtak doveo još jednog fudbalera Crvene zvezde Ebenezera Anana.

Sent Etjen će u predstojećoj sezoni igrati u drugoj ligi Francuske, pošto je prošle sezone ispao iz Lige 1.

