FUDBAL TUGUJE: Preminuo legendarni igrač

FOTO: Tanjug/AP

Ove Kindval, legendarni švedski fudbaler, preminuo je u 82. godini, ostavivši neizbrisiv trag u istoriji sporta.

Bio je jedan od najboljih švedskih fudbalera svih vremena, poznat po izuzetnoj efikasnosti kao napadač, ali i po i ključnim golovima za klubove i reprezentaciju.

Nie żyje Ove Kindvall. Miał 82 lata.



🇸🇪 43-krotny reprezentant Szwecji

🔵 mistrz Szwecji z IFK Norrköping

⚽️ 4-krotny król strzelców

🏆 mistrz Europy z Feyenoordem



Można by tak wymieniać bez końca. Jeden z najlepszych napastników w historii Szwecji.



Vila i frid 🕊️ pic.twitter.com/VGnCMTcRgD — Szwedzka Piłka 🇸🇪 (@SzwedzkaP) August 5, 2025

Ko je bio Ove Kindval?

Ove Kindval je rođen 16. maja 1943. godine u Norčepingu, Švedska. Odrastao je u fudbalskoj porodici - otac Bengt igrao je za rezervni tim IFK Norčepinga, a ujak Lars Apelkvist bio član uprave kluba.

Kindval je započeo karijeru u klubu u kome mu je igrao i otac, a tu je postao zvezda. Postigao je 100 golova u 178 utakmica u Alsvenskan ligi, osvojivši titulu švedskog prvaka 1963. i postao najbolji strelac lige 1966. godine. Vratio se u voljeni klub posle izuzetnog "izleta" u holandski klub.

Naime, 1966. prešao je u Fejenord, gde je postao profesionalac. Tokom pet sezona postigao je neverovatnih 129 golova u 144 utakmice u holandskoj ligi, osvojivši dve titule prvaka (1969, 1971) i Kup (1969). Najpoznatiji je po odlučujućem golu u produžetcima finala Kupa evropskih šampiona 1970. protiv Seltika, čime je Fejenord postao prvi holandski klub koji je osvojio ovo takmičenje.

Za Švedsku je odigrao 43 utakmice i postigao 16 golova. Bio je ključan za plasman na Svetsko prvenstvo 1970. u Meksiku, postigavši dva gola u kvalifikacijama protiv Francuske 1969. za šta je nagrađen prestižnom nagradom Bragdguldet. Učestvovao je i na Svetskom prvenstvu 1974. u Zapadnoj Nemačkoj.

Ove Kindvall har lämnat oss 🕊️



Under karriären gjorde han 16 mål på 43 landskamper och spelade två VM. Han vann guldbollen 1966 och bragdguldet 1969. Ove avgjorde även Europacupfinalen för Feyenoord 1970.



2008 blev han invald i svensk fotbolls Hall of Fame.



Vila i frid, Ove ❤️ — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) August 5, 2025

Osvojio je Zlatnu loptu Švedske (Guldbolen) 1966. kao najbolji švedski fudbaler godine.

Dobitnik je Bragdguldeta 1969. za doprinos plasmanu Švedske na Svetsko prvenstvo.

Uveden je u Švedsku fudbalsku Kuću slavnih 2008. kao njen 29. član.

Bio je najbolji strelac holandske lige tri puta (1968, 1969, 1971) i Alsvenskan lige 1966.

Proglašen je četvrtim najboljim igračem u Evropi 1969. godine.

U karijeri je postigao 259 golova u 380 klupskih utakmica, uključujući 100 golova u Alsvenskan ligi za IFK Norčeping.

🇸🇪 Swedish football is mourning the passing of Ove Kindvall.



A European champion with Feyenoord and a key figure for the national team, Kindvall wrote his name into football history by scoring the winning goal in the 1970 European Cup final. — UEFA (@UEFA) August 7, 2025

Kindval je bio poznat po elegantnom stilu igre, tehničkoj veštini i izuzetnom osećaju za gol. Uprkos svetskom uspehu, ostao je skroman i posvećen porodici, odbijajući unosne ponude iz južne Evrope da bi sačuvao ravnotežu između fudbala i privatnog života. Njegov sin Niklas Kindval takođe je bio uspešan fudbaler i najbolji strelac za IFK Norčeping, a njegov brat Kaj Kindval bio je poznati radio voditelj.

Norčeping je 2024. podigao statuu Ovea Kindvala ispred stadiona, a nakon njegove smrti zastava je spuštena na pola koplja, uz postavljenu memorijalnu lokaciju za odavanje počasti.

