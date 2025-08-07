FUDBAL TUGUJE: Preminuo legendarni igrač
Tužne vesti zadesile su fudbal.
Ove Kindval, legendarni švedski fudbaler, preminuo je u 82. godini, ostavivši neizbrisiv trag u istoriji sporta.
Bio je jedan od najboljih švedskih fudbalera svih vremena, poznat po izuzetnoj efikasnosti kao napadač, ali i po i ključnim golovima za klubove i reprezentaciju.
Ko je bio Ove Kindval?
Ove Kindval je rođen 16. maja 1943. godine u Norčepingu, Švedska. Odrastao je u fudbalskoj porodici - otac Bengt igrao je za rezervni tim IFK Norčepinga, a ujak Lars Apelkvist bio član uprave kluba.
Kindval je započeo karijeru u klubu u kome mu je igrao i otac, a tu je postao zvezda. Postigao je 100 golova u 178 utakmica u Alsvenskan ligi, osvojivši titulu švedskog prvaka 1963. i postao najbolji strelac lige 1966. godine. Vratio se u voljeni klub posle izuzetnog "izleta" u holandski klub.
Naime, 1966. prešao je u Fejenord, gde je postao profesionalac. Tokom pet sezona postigao je neverovatnih 129 golova u 144 utakmice u holandskoj ligi, osvojivši dve titule prvaka (1969, 1971) i Kup (1969). Najpoznatiji je po odlučujućem golu u produžetcima finala Kupa evropskih šampiona 1970. protiv Seltika, čime je Fejenord postao prvi holandski klub koji je osvojio ovo takmičenje.Po povratku u Švedsku, Kindval je igrao za svoj Norčeping, ali je poslede tri sezone proveo u dresu IFK Geteborg, pomažući klubu da se vrati u Alsvenskan ligu. Završio je karijeru 1977.
Za Švedsku je odigrao 43 utakmice i postigao 16 golova. Bio je ključan za plasman na Svetsko prvenstvo 1970. u Meksiku, postigavši dva gola u kvalifikacijama protiv Francuske 1969. za šta je nagrađen prestižnom nagradom Bragdguldet. Učestvovao je i na Svetskom prvenstvu 1974. u Zapadnoj Nemačkoj.
Osvojio je Zlatnu loptu Švedske (Guldbolen) 1966. kao najbolji švedski fudbaler godine.
Dobitnik je Bragdguldeta 1969. za doprinos plasmanu Švedske na Svetsko prvenstvo.
Uveden je u Švedsku fudbalsku Kuću slavnih 2008. kao njen 29. član.
Bio je najbolji strelac holandske lige tri puta (1968, 1969, 1971) i Alsvenskan lige 1966.
Proglašen je četvrtim najboljim igračem u Evropi 1969. godine.
U karijeri je postigao 259 golova u 380 klupskih utakmica, uključujući 100 golova u Alsvenskan ligi za IFK Norčeping.
Kindval je bio poznat po elegantnom stilu igre, tehničkoj veštini i izuzetnom osećaju za gol. Uprkos svetskom uspehu, ostao je skroman i posvećen porodici, odbijajući unosne ponude iz južne Evrope da bi sačuvao ravnotežu između fudbala i privatnog života. Njegov sin Niklas Kindval takođe je bio uspešan fudbaler i najbolji strelac za IFK Norčeping, a njegov brat Kaj Kindval bio je poznati radio voditelj.
Norčeping je 2024. podigao statuu Ovea Kindvala ispred stadiona, a nakon njegove smrti zastava je spuštena na pola koplja, uz postavljenu memorijalnu lokaciju za odavanje počasti.
Bonus video: SUZE NA MARAKANI - Evo zašto se Marko Arnautović rasplakao!
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima
PARTIZAN će večeras od 21.00 čas na svom stadionu dočekati škotski Hibernijan u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
07. 08. 2025. u 10:20
POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je goste, ali i celu Srbiju.
07. 08. 2025. u 12:10
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)