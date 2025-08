"MORAMO DA BUDEMO SPREMNI..." Srđan Blagojević pred meč Partizan - Radnički 1923

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je danas da njegovu ekipu očekuje veoma zahtevna utakmica protiv kragujevačkog Radničkog za koji je rekao da je zasluženo već dve godine u vrhu srpskog fudbala.

FOTO: M. Vukadinović

Partizan u nedelju od 21 čas dočekuje kragujevački Radnički u meču trećeg kola Superlige Srbije.

- Dočekali smo i premijeru na našem stadionu u prvenstvu. Izuzetno se radujemo prvoj utakmici kod kuće. Sama ta činjenica, uz to da smo uspešno prošli rundu evropskog takmičenja, plus termin od 21 i očekivanu prijatnu atmosferu što se tiče vremenskih uslova, nadam se da će dovesti do toga da imamo približno sličan ambijent što se tiče navijača kao što je bilo na prethodnoj utakmici - rekao je Blagojević na konferenciji za medije.



Partizan u četvrtak dočekuje škotski Hibernijan, ali Blagojević ističe da je potpuni fokus ekipe na sutrašnjem meču.

- Čeka nas vrlo zahtevna utakmica protiv tima koji je već dve sezone zasluženo u vrhu srpskog fudbala i nastaviće da bude tako. Jako dobra selekcija, malo se promenio tim, koji igra intenzivno, bez obzira na turbulencije i mogućom promenom trenera. Sigurno nas čeka zahtevna utakmica i motivisan protivnik. Ne znamo šta možemo da očekujemo, možda novi trener donese novu ideju, mada je to jako teško za tako kratko vreme, a mi moramo da budemo sposobni da se adaptiramo na bilo kakve promene - dodao je trener "crno-belih".

Za razliku od Partizana, koji se plasirao u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, Radnički je u četvrtak eliminisan od Ki Klaksvika sa Farskih Ostrva.

- Situacija u kojoj se nalazi Radnički je dijametralno suprotna od naše, oni su u šoku posle ispadanja, a mi smo u radosti. Obe stvari mogu da budu opasne i da se negativno odraze na performans. Naš posao je da to kontrolišemo i zadržimo fokus - naveo je Blagojević.

