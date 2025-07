RADNIČKI POJAČAO ODBRANU! Bivši defanzivac Zvezde na Čairu

Marko Mijailović novi je igrač Fudbalskog kluba Radnički. Mijailović je rođen u Užicu, 14. avgusta 1997. godine i igra na poziciji defanzivnog igrača.

FOTO: A. Ilić





- Drago mi je što sam postao deo Fudbalskog kluba Radnički, nadam se da ću ispuniti očekivanja ljudi koji su me doveli. Dolazim sa velikim ambicijama da se dokažem i napravim iskorak u karijeri. Da pomognem Radničkom, da Radnički pomogne meni i zajedno ostvarimo ambicije, kako klupske, tako i moje, istakao je Mijailović nakon dolaska na Čair.Iskusni defanzivac govorio je i o tome sa kakvim je očekivanjima došao u Niš?- Dolazim u jedan od klubova sa najvećom tradicijom u našem fudbalu. Klub koji traje toliko godina, igra evropska takmičenja i samim tim su i očekivanja velika. Niš je fudbalski grad. Nišlije vole Radnički i nadam se da ćemo u predstojećoj sezoni imati podršku sa tribina. Igračima to zaista mnogo znači, lepo je imati vetar u leđa. Naravno još je lepše igrati pred velikim brojem navijača. Nadam se da će Nišlije ostati trenutak i da će nam pomoći da ostvarimo ciljeve koji su zacrtani za ovu sezonu. Takođe, i da ćemo im mi našim igrama uzvratiti.Marko Mijailović iza sebe ima i bogato reprezentativno iskustvo. Igrao je za sve selekcije Srbije od 16 do 20 godina. Za seniorski nacionalni tim zabeležio je jedan nastup.