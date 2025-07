"NE BIH BIO TAKO SREĆAN DA..." Vladan Milojević o pojačanjima FK Crvena zvezda, ali i drugim temama koje zanimaju "delije"

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević je na kraju letnjih priprema u Austriji napravio retrospektivu urađenog, pred početak takmičarske godine.

- Mislim da smo odradili dosta toga, sve što je bilo planirano. Od početka na Zlatiboru gde nismo bili kompletni, kasnije su nam se tek u Austriji pridružili igrači koji su imali produženi odmor zbog reprezentativnih obaveza. Generalno to i jesu igrači koji su izneli najveći deo prošle sezone. Putovali smo u Soči i odigrali prijateljsku utakmicu sa Zenitom, koja je u svakom slučaju pokazatelj i jedno veliko iskustvo za mlade igrače, da vide sav taj ambijent koji smo imali protiv Zenita. Poslednjih 14 dana smo proveli u ovom prelepom mestu Vindišgarstenu. Vreme nas je služilo, onako pravo austrijsko vreme, promenili smo sva četiri godišnja doba. Momci su stvarno dali svoj maksimum. Ono što je bilo dobro i što me raduje je to da su bez pogovora odrađivali sve zadatke i sa druge strane nismo imali većih komplikacija što se tiče povreda. Vraćamo se u Beograd prvenstveno zdravi i u velikom delu smo spremni za utakmice, bez nekog takmičarskog ritma, prvenstva koje počinje već sledeće nedelje. Onda slede obaveze u kvalifikacijama za Ligu šampiona, gde će u te tri, četiri utakmice igrači polako početi da dobijaju željenu takmičarsku formu - rekao je Milojević.

Naglasio je strateg srpskog šampiona da su pripreme bile izuzetno naporne.

- Možemo da kažemo da smo počeli pripreme 16. juna i od tad imali jedan dan ili možda dan i po slobodno. Sve to je veoma teško i iziskuje veliki napor, odvajanje od porodica, dupli treninzi, ali ono što smo zacrtali to smo i odradili. Bez obzira na to, igrači koji su nam se kasnije priključili, imali su poseban program u Beogradu, te su nam se pridružili u Austriji maksimalno spremni, tako da smo imali i značajne četiri prijateljske utakmice. Birali smo Amšteten koji je drugoligaš, kao i Blau Vajs i Hartberg, to su austrijski prvoligaši. Najbitnije mi je bilo da imamo intenzitet na tim utakmicama, videli smo od austrijskih ekipa kako se igra, jednostavno se u tom fizičkom delu videlo kako ćemo izaći i reagovati pod velikim intenzitetom u taktičkim stvarima. Rekao sam, ima puno igrača koji malo teže ulaze u takmičarsku formu, ima igrača koji malo lakše, a najupečatljivije za mene je to da su oni iskusniji igrači bili predvodnici svih mladih momaka i stranih igrača, gde se napravila jako dobra sinergija između njih. Sve moguće pohvale ljudi ovde u hotelu imamo, ne samo o ponašanju nego i o odnosu prema osoblju, što je za mene jako bitna stavka.

Uslovi na pripremama u Austriji su bili odlični.

- Mi smo ovde imali sve uslove koje smo želeli, a takođe i u razgovoru sa stručnim štabom i igračima, svi smo se složili da niko nikada nije bio u boljem hotelu i trenirao na boljem terenu. S obzirom na to da ovde mogu da se promene četiri godišnja doba, da kiša pada celu noć i ceo dan, a da smo mi trenirali na terenu kao da ništa nije bilo. Tako da, sve zasluge pripadaju gospodinu Vorstu, vlasniku hotela, on nam je stari domaćin, a ja bih voleo da ovo bude tradicionalna baza igračima Crvene zvezde, jer ovde treniraju fenomenalne ekipe. Ovde je bio Brondbi, sa nama je bio Kluž i Galatasaraj, posle toga ovo je baza Austrije, dolazi Ipsvič, dolazi Kristal Palas, kao i Monako. Ako ovde dolaze premijerligaške ekipe i jedan Galatasaraj sa izuzetno velikim budžetima možete da zamislite onda kakvi su ovde uslovi.

Teren na kojem su se igrale utakmice je bio u dobrom stanju.

- Kiše su bile ogromne, što je sasvim normalno za ovaj period i ovo podneblje. Mi smo igrali dve utakmice u dva dana na istom terenu, a domaćini su se trudili da nam omoguće maksimalne uslove. Igrači su ispunili zahteve što je i najbitnije da urade na utakmici, a sa druge strane da se niko ne povredi. Sve ostalo su uslovi koji će nas čekati i kasnije.

Prijateljske utakmice na pripremama u Vindišgarstenu su bile izuzetno visokog intenziteta.

- Oni tako igraju, ti oštri startovi, pogotovo druga liga Austrije se igra na tu dinamiku, snagu i intenzitet. Vodili ili gubili oni do kraja igraju isto, sa druge strane to je nešto, na šta smo i mi navikli zbog evropskih utakmica. U domaćem prvenstvu većinom utakmice neće tako izgledati, da imate ekipu koja je druga liga koja će protiv Zvezde visoko napadati i igrati visoki presing ali i igrati duele na svakom delu terena, na preskakanje, duge lopte. U planu nam je bilo da tu utakmicu odigramo dva puta 45 minuta jer igrači izlaze iz velikog zamora i umora, a takođe nam je u naredne dve utakmice protiv Blau Vajsa i Hartberga bila dovoljna minutaža. Igrači su u velikoj meri odradili ono što se od njih očekivalo. Što se tiče same taktike i fudbalskih grešaka, to je sada u drugom planu. Sve što smo odradili je baza za celu godinu, do kraja takmičarske sezone ili bolje da kažem do decembra. Jer kako su sistemi takmičenja promenjeni, nemate više tih priprema, sad šta uradimo uradili smo. Zato mi je drago što su svi igrači zdravi i što su odradili program, koji će im značiti sutra da lakše podnesu napore i smanje procenat povreda.

Kontrolne utakmice su iskorišćene za kombinovanje u taktičkom smislu.

- Koji god sastav da odredim, igrači znaju koji su zahtevi i nemam problem što se toga tiče. Sa druge strane želeli smo da vidimo te tandeme, pojedine igrače da vidimo na netipičnim pozicijama koje su igrali, hteli smo da vidimo šta mogu da nam isporuče i da daju za ekipu. Jer jednostavno prijateljske su utakmice, nema takmičarskog značaja, bodovnog, tako da možemo da eksperimentišemo.

Mladi igrači su na ovim pripremama stekli značajno iskustvo.

- Od iskusnijih igrača znam šta mogu da dobijem, to su fudbaleri koji su lokomotiva i nosioci ovog tima, a normalno od mlađih igrača, vi stalno imate prolazno vreme gde vi uvek možete da upoređujete šta su radili pre šest meseci i sad. To je velika razlika, šest meseci ozbiljnog rada i razvoja, videli smo veliki napredak kod svakog od njih i to je ono što me raduje. Ne bih bio tako srećan da kod njih postoji stagnacija, međutim, ta sinergija između starijih i mlađih igrača na terenu i van njega je na velikom nivou i sigurno će mnogo mlađim igračima značiti odigravanje ovakvih utakmice, gde se igra intenzivno, jako snažno, pod pritiskom. To su jedinstvene prilike, kao i u Sočiju pred 30 hiljada ljudi na velelepnom stadionu gde se igrao Mundijal gde igrate protiv ekipe Zenita, fenomenalnog tima, tako da su to sve iskustva koja oni moraju da upijaju, a to i rade, veoma sam zadovoljan.

Zvezdina pojačanja - pun pogodak

Crveno-belima su se na ovim pripremama priključili novi igrači - Mateus, Rodrigao, Veljković i Tiknizjan.

- Svi su se odlično uklopili, odmah su prihvaćeni u startu i nismo ni imali problema da se bilo koji novi igrač koji dođe priključi saigračima. Vrlo brzo su se uklopili, njihovi igrački kvaliteti su nam poznati i želim što pre da se adaptiraju na naš sistem, implementiraju naš način rada, to je za sada fenomenalno. Imamo Veljkovića i Rodrigaa, od kojih smo želeli da dobijemo iskustvo, zajedno sa Mateusom i levog beka od momenta kada je Rodić otišao. Mislim da smo pronašli dobro rešenje, da smo dobili veoma dobrog igrača na toj poziciji. Danas u fudbalu ne postoji pozicija koja nije deficitarna, bitan vam je i levi bek i desni bek, jednostavno svi su oni potrebni ako želite da imate vrhunski tim.

Superliga, pa odmah borba za Ligu šampiona

Zvezdu od 19. jula očekuju izazovi u Superligi Srbije, a zatim i kvalifikacije za Ligu šampiona.

- Cilj je kada ste u Crvenoj zvezdi da u sve utakmice uđete maksimalno i da pobedite, opet dolazimo do situacije da nam kreće prvenstvo i da ćemo igrati protiv ekipe koja je čvrsta i jaka, znamo kako već godinama igraju, tradicionalno sa jednim jako iskusnim i dobrim trenerom Radovanom Ćurčićem. Imamo vremena da se spremimo za utakmicu, a opet sa druge strane imamo evropske kvalifikacije, koje će trajati do kraja avgusta. Ovi igrači su navikli da igraju na svaka tri dana, profesionalci su i želimo da pružimo maksimum - zaključio je Vladan Milojević.

