"U BARSELONI NISAM BIO CENJEN": Ugo Alba otkrio kako je odlučio da dođe u OFK Beograd

JEDAN od najzvučnijih transfera ovog leta u Srbiji je dolazak talentovanog Španca Uga Albe iz Barselone u OFK Beograd.

Kapiten omladinskog tima Katalonaca je u nedavno završenoj sezoni osvojio tripl krunu - Ligu, Kup i omladinsku Ligu šampiona. Na iznenađenje mnogih odlučio je da napusti španskog velikana i otisne se u Srbiju.

On će sa "romantičarima" potpisati trogodišnji ugovor, a u mladom timu Barselone je blistao sa 28 golova.

- Ne želim da govorim loše o Barseloni. Bio sam tamo šest godina i imam mnogo lepih uspomena, ali nisam se osećao cenjeno. Nikad nisam dobio ni jednu priliku da treniram sa prvim timom, iako sam mislio da sam svojim radom to zaslužio - rekao je Alba za "Interkomarsal TV".

Iako je potpisao za OFK Beograd, ovaj 19-godišnjak će pripreme odraditi sa Crvenom zvezdom.

- Kada sam video da ni u Barseloni B nisam dobijao priliku, iako su imali problema s napadačima i borili se za opstanak, znao sam da je vreme za promene. Odluka nije bila laka, ali je logična. Zvezda me je zapazila kada sam im dao gol u Omladinskoj Ligi šampiona i otad su me pratili. Rekli su mi da me žele i da me čeka moj broj devet.

On je pohvalno govorio o treneru omladinaca Barselone Žulijanu Beletiju.

- On me je napravio kapitenom, dao mi krila. Osvojili smo sve. On zna kako se vodi svlačionica, zbog iskustva kao igrač. Najbolji trener kojeg sam imao - zaključio je Alba.

Podsetimo, Superliga Srbije počinje 19. jula, a OFK Beograd u na startu dočekuje subotički Spartak.

