"NEFUDBALSKE STVARI SU UTICALE!" Tanjga, trener Vojvodine, o porazu od Zvezde u finalu Kupa: Ovo što se dešava - nema veze sa fudbalom!

Najnovije vesti vezane za FK Vojvodina - stižu od njenog trenera. A Miroslav Tanjga uopšte nije srećan kako se odvijalo finale Kupa sa Zvezdom.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, Zvezda je pobedila Vojvodinu u finalu Kupa Srbije, čime je peti uzastopni put osvojila "duplu krunu".



O tome je neposredno posle utakmice govorio trener novosadskih crveno-belih:



- Zvezda je u svakom slučaju zasluženo pobedila. U to nema nikakve dileme. Mi smo prvo poluvreme prespavali. Drugo poluvreme smo igrali dosta bolje, ali, nažalost, dešavale su se neke nefudbalske stvari, koje su uticale... Jednostavno, kad god bismo mi krenuli nešto da igramo, bio je prekid po pet minuta, deset minuta. To... mislim, ovo nema veze sa fudbalom. Ali, to ne umanjuje pobedu Zvezde i osvajanje Kupa. Ali, stvarno, ovo što se dešava, to stvarno nema veze sa fudbalom i to moramo da istaknemo, jer to je... mislim da ni za koga nije dobro, ni za publiku, ni za igrače, ni za nas, kompletnu fudbalsku javnost, da se ovakve stvari dešavaju. Mislim na te prekide od po pet minuta. Znači, mi drugo poluvreme uopšte nismo mogli da igramo! - rekao je gotovo u dahu Tanjga za TV Arena sport.

A ako vam se fudbal sviđa, pratite ga na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji