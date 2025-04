"ON JE PERFEKCIONISTA": Kapiten Bajerna samo lepe reči o Pepu Gvardioli

Čak i da niste ljubitelj fudbala i Bundeslige, verovatno ste videli negde nekako snimak kako Pep Gvardiola očitava "bukvicu" Jozui Kimihu.

Foto: Profimedia

Tada mlad i ne preterano poznat igrač, Kimih je bio na prekretnici. Sada je kapiten Bajerna i oslonac nemačke reprezentacije Nemačke.

Pep Gvardiola ima znanje, ume da ga prenese i ume da „dopre“ do igrača. Naravno, nije samo to uticao na Kimiha da postane to što jeste, ali bar delimično sigurno jeste.

- Uživao sam u svakom treningu sa Gvardiolom. On je perfekcionista. Treninzi su mu intenzivni, obraćao je pažnju na svaki detalj. Definitivno sam najviše naučio pod njim - rekao je Kimih.

