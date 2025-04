OVO MU JE NAJVEĆE PONIŽENJE U ŽIVOTU: Bastijan Švajnštajger se prisetio bolnog trenutka

ANA Ivanović i Bastijan Švajnštajger glavna su tema medija zbog spekulacija o razvodu bivšeg fudbalera i teniserke. Nemac se, u razgovoru sa medijima prisetio jednog od najbolnijih trenutaka.

FOTO: EPA

Švajnštajger je karijeru završio 2019. godine, a najdublji trag je ostavio u minhenskom Bajernu za koji je igrao do 2015, kada je prešao u Mančester junajted. Tamo je došao kao veliko pojačanje, ali je brzo sve krenulo nizvodno.

Nakon Eura 2016. je maltene isteran iz tima, prisetio se kako je to sve izgledalo.

- Bila je predsezona 2016. godine i bio sam sa nemačkom reprezentacijom, stigli smo daleko na Evropskom prvenstvu, do polufinala, tako da sam se pridružio malo kasnije (u Junajtedu) i tim je bio u Sjedinjenim Američkim Državama na predsezonskoj turneji. Kada sam stigao prvog dana, trenirao sam sa Zlatanom Ibrahimovićem i mislio da je sjajno, igrač koji ima viziju i neverovatno je igrati sa njim - počeo je Švajnštajger, pa dodao:

- Sledećeg dana, na moj rođendan, kada sam ušao u Junajtedov trening centar Karington, direktor fudbala Džon Murto je bio tamo i rekao mi da mi nije dozvoljeno da uđem u svlačionicu, trener je tako rekao. Bez upozorenja, ništa. Neko mi je mogao reći to prvog dana treninga ili mi objasniti na normalan način, ali dobro, otišao sam u svlačionicu za omladinske timove i trenirao sa ekipom ispod 16 godina. Da, potpuno su me izbacili iz svlačionice prvog tima, pa sam morao da zamolim njega da mi donese moje kopačke i opremu za trening. Pitao sam ga sa kim treniram, a on je rekao da je tu ekipa U16, tako da sam otišao i trenirao sa U16.

Pokušao je da pronađe objašnjenje za nepravedan tretman...

- Pitao sam ga da li mogu da razgovaram sa menadžerom popodne, pa kada sam se vratio sa treninga sa ekipom ispod 16 godina, gde sam trenirao loše jer nisam znao šta se događa ili je to bila šala, onda sam imao sastanak sa Žozeom Murinjom popodne. On mi je objasnio da me ne vidi srećnim ovde u Junajtedu jer kada sam imao povredu, rehabilitaciju sam radio sa nemačkim doktorima, provodeći vreme u Nemačkoj.

Nije mu prosto bilo jasno što se sve to dogodilo, a imao je ogromnu zamerku Murinju. Uprkos svemu tome bio je srećan u Mančesteru, a nakon toga se preselio u Čikago Fajer.

- Naravno, vratio sam se u Junajted i bio u kontaktu sa lekarima i pratio utakmice — imao sam razgovor sa Luji van Galom dok je bio trener, i on mi je rekao da dolazim vikendom u Junajted i ostanem u kontaktu sa lekarima, bilo im je potrebno da budem u formi i bila je jedna finalna utakmica FA Kupa koju sam skoro igrao.

- To je bio naš dogovor i držao sam se toga. Za mene, jedino što sam želeo je bilo da ozdravim i budem sposoban da igram - držao sam se dogovora sa Luijem van Galom, ali očigledno uprava je imala malo drugačije mišljenje o tome.

- Samo ja sam premešten u omladinsku svlačionicu. Posle toga, trenirao sam sam bar tri meseca sa kondicionim trenerom. Trenirao sam pre i posle prvog tima. Ne, Žoze mi nikada nije dozvolio da treniram sa prvim timom, pretpostavljam da su želeli da me se reše. U tom trenutku, bio sam još uvek veoma srećan u Junajtedu, voleo sam da nosim dres, voleo sam to. Mislio sam da je možda to samo period, treniraću sada i održavati formu i možda će jednog dana promeniti mišljenje. Moj san je uvek bio da se vratim na Old Traford - rekao je Švajnštajger.

