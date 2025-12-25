SRBIJA JE ZGROŽENA! Luka Dončić bez premca, Nikola Jokić tek na šestom mestu

NIKOLA Jokić je najbolji košarkaš današnjice jedan od najboljih koji se ikada pojavio pod obručima. Ali...

Postoje parametri koji govore drugačije, a ne sviđaju se ljubiteljima košarke u Srbiji, koji su zgroženi nakon najnovijeg testiranja u Americi. Naime, najgledaniji košarkaš u NBA ligi je Luka Dončić iz Lejkersa, a upola manje pregleda od njega ima srpski reprezentativac Nikola Jokić.

Kako prenosi "ESPN", Dončić je ubedljivo najpopularniji košarkaš na društvenim mrežama. Američka televizija se bavila analizom gledanosti sadržaja na društvenim mrežama i otkrila da su Dončić i njegovi potezi najgledaniji, odnosno navijači najradije gledaju njegove video snimke.

Luka Dončić, Victor Wembanyama and Stephen Curry top the NBA’s list of most-viewed players on social media thus far this season: pic.twitter.com/E3QSiX8rXI — Marc Stein (@TheSteinLine) December 23, 2025

Dončić je skupio 845 miliona pregleda, što je ubedljivo najviše od svih košarkaša u NBA ligi. Prati ga Viktor Vembanjama, koji se nedavno vratio na parket posle povrede. Njegovi snimci pregledani su 708 miliona puta, sledi Stef Kari sa 703 miliona, Lebron Džejms sa 641 milionom pregleda. Aktuelni MVP Šej Gildžus-Aleksander je poslednji u Top5 sa 496 miliona, a prati ga Nikola Jokić sa 445 miliona.

U najboljih deset su još Ostin Rivs (Lejkersi), koji je najveće iznenađenje na listi pošto se ne radi o igraču iz serije vrhunskih, zatim ide Kevin Durent. Na listi su još novajlija Kuper Fleg iz Dalasa, odnosno Janis Adetokunbo iz Milvokija koji je takođe dobar deo ove godine povređen.

