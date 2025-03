SRBIN MU DOŠAO GLAVE! Žoze Murinjo gleda i ne veruje šta mu se desilo

Fudbaleri Glazgov Rendžersa umalo su ispustili dobijen dvomeč, ali je penal serija presudila da Fenerbahče završi učešće u osmini finala Lige Evrope!

Foto: Profimedia

Ni 2:0 nije bilo dovoljno Turcima na Ajbroksu. Doputovao je tim iz Istanbula sa minusom od 3:1, ali se nije predavao. Žoze Murinjo je dobro postavio meč i iz svega su se izrodili pogoci Sebastijana Šimanskog u 45. i 73. minutu.

Propustio je Fener šansu u četvrtom minutu nadoknade i produžecima da izbegne penale, a kada je do njih došlo, Dušan Tadić je postao tragičar.

On je na teren ušao u 74. minutu i golman Džek Batland je lako zaustavio njegov udarac upućen po sredini gola.

Fener je do kraja serije još dva puta promašio, rival jednom i to je bilo to!

Filip Kostić je odigrao ceo meč na sjajan način, ali je to slava uteha, pošto će na Atletik Bilbao u četvrtfinalu ići Rendžers.