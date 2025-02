"TEK POSLE TRI DANA..." Ognjen Mimović otvoreno govorio o prelasku iz Zvezde u Fenerbahče

Nekadašnji fudbaler Ognjen Mimović govorio je za "Kurir" o svom transferu, kao i kako se sve to odigralo.

Mimović je istakao da mu nije lako pala zbrka koja se dogodila sa brojem stranaca u ekipi, ali da je prihvatio odluku kluba.

- Posle tri dana rekoše mi u klubu da imaju problem sa brojem stranaca, da moraju da me pošalju na pozajmicu. Javili su se Maribor, Ejup i još neki klubovi... Nisam bio oduševljen što moram da idem. Usledio je razgovor sa trenerom Murinjom i Tadićem. Posvetovali su me da je najbolje da odem da igram, nego da ostanem i samo treniram sa ekipom Fenera. Tako je kako je, pomorio sam se s tim. Uz sve poštovanje Mariboru, nije mi se išlo tamo. I onda se pojavio Zenit. Fener se lako dogovorio sa Rusima, ja sam rado pristao - rekao je Mimović za "Kurir".

Dodao je da mu je bilo šokantno kada je prvi put video Žozea Murinja.

- Bilo mi je neverovatno kad su mi rekli da me je takav trener tražio. Sama pomisao bila je, da li je moguće da on zna ko sam ja... Imao sam tremu, dolazim prvi dan i treba da se upoznam sa njim. Ali, prvo su mi prišli Tadić, Kostić i Džeko, posle Livaković i Škrinjar... I nije mi bilo svejedno kada je došao Murinjo. Veličina u svakom smislu. I onda sad ja, neki tamo Ognjen Mimović treba da se upoznam sa jednim od najvećih trenera u istoriji fudbala. Ali, opustio me je odmah na prvu loptu, jasno mi je objasnio šta očekuje od mene. Naš drugi razgovor, kada se saznalo da postoje administrativni problemi, trajao je znatno duže. Tada se poneo ne samo kao trener, već i kao pedagog. Objasnio mi je da u naredna četiri meseca treba da igram, da će on sve da prati i da sam mu potreban na leto - kazao je Mimović.

Podsetimo, Mimović je ove zime pojačao ekipu Fenerbahčea, ali je zbog problema sa brojem stranac morao da bude prosleđen na pozajmicu. On će naredna četiri meseca provesti u ekipi Zenita.

