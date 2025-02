HRVATSKA ZATEČENA ISTINOM: Zdravko Mamić uzburkao strasti neverovatnom konferencijom za štampu, najavio i šok-potez!

Čuveni Zdravko Mamić (65), dugo godina "alfa i omega" FK Dinamo Zagreb, jedan je od najuspšenijih fudbalskih biznismena u Evropi kada se uzme u obzir neverovatan broj ogromnih transfera iz "modrih" u Evropske klubova, ali ga hrvatsko pravosuđe sada tereti da je oštetio državni budžet, zbog čega se on skriva u Bosni i Hercegovini. A odande, iz BiH, on je najavio novi potres: održavanje vanredne konferencije za štampu. I, na njoj "nema o čemu nije govorio".

Foto: Printskrin

Ovako je o tome javnost obavestio "Avaz" ("Novosti" vam hronološki, od početka ka kraju konferencije, prenose šta je to sve Mamić rekao)

11:02 Retko sam imao priliku da se branim, poručio je čuveni "fudbalski radnik" na početku, a onda počeo da priča "kako je to sve počelo".

Kad Tuđman pošalje policajce po Mamića i Ćiru

11:03 Raspala se Jugoslavija, igra se prvo prvenstvo u četiri grada, jer je Hrvatska bila presečena na pola, bila je tzv. "Krajina". Dinamo je tada bio sramotno peti. Tu istu sezonu je još sramotnije Dinamo u kupu izgubio od Inkera iz Zaprešića. Dinamo je skrahirao. Sedeo sam s društvom gde je bio Ćiro (Blažević, selektor) kada su nam prišla dva policajca koji su rekli da nas zove Tuđman. Rekao je da moramo da privatizujemo Dinamo. Rekao sam Ćiri da se ne sekira, da znam sve o tome. Bio je propuh u budžetu. Tada smo ukrcali neophodan novac u privatizaciji i odmah smo osvojili prvo mesto.

"Dobio bih pola Hrvatske, da sam tražio"

11:08 Razočaran sam bio nekim događajima, iako sam bio suvlasnik Dinama. Tada sam napustio Dinamo, kao da vi napustite svoje stanove. Od 1992. do 1995. bio sam u društvu Tuđmana skoro svaki dan i to se dešavalo u Zagrebu, gde je predsednik okupljao najbliže saradnike. Predsednik Tuđman je voleo Dinamo više nego svoje oči. Silno je patio da Dinamo odigra s bilo kojim klubom iz Evrope. On je sanjao o tome. Pitao sam ga zašto je to toliko važno, a on je rekao da niko nije čuo za reč Hrvatska, ona postoji samo na papiru. Rekao sam da ću ja dovesti Bohum, jer mi je tamo igrao brat. Da sam ga tada pitao da mi pokloni pola Hrvatske, pristao bi.

"Ja sam bio apsolutni šef"

11:12 Dinamo je dobio više od 40 miliona od Evrope, a Hrvatska u to ne daje ništa. Svi klubovi žive sada od UEFA nagrada. Tada se sanjalo o prijateljskoj, a sada se za pobedu nad Milanom dobije 2,2 miliona evra. Sledeće sezone će Dinamo sigurno igrati Ligu šampiona direktno. Jedina smo država na zemaljskoj kugli koja je u tri sporta među prve tri države na svetu. To su rukomet, vaterpolo i fudbal. O Janici i Zrinki Ljutić da ne pričamo. Činjenica je da nisam igrao fudbal, ali sam bio apsolutni šef. Kažu da sam samostalno donosio odluke, a jesam, a zašto mi ne priznate šta sam uradio za državu Hrvatsku. Iz dana u dan masakrirate moju porodicu.

"Sarajevo me voli"

11:15 Pre 10 dana sam s ćerkom Ivom Mamić prvi put išao na službeni put. Išao sam na Sarajevski energetski forum, ima li veće radosti. Dolazimo u novi sarajevski hotel, moja ćerka je rezervisala dvokretnu sobu. Rekli su mi da ja imam apartman besplatno. Odem u bar u blizini hotela, naručili smo tartarski i uživali u tome, a konobar nam kaže da ne žele to naplatiti. Sedim s Tatjanom Kos u jedan fini bistro i oni su nas počastili. Uhvati me išijas i odvedu me u bolnicu 30. veka. Nema direktora, lekara i medicinske sestre koja nije došla da me poseti. Ni tu mi ništa nije naplaćeno. Zadnji dan sam spavao na Jahorini, sve je puno voća, ništa mi nije naplaćeno. Čujem da ima jedan Bojan Pavlović, fizioterapeut, koji je leečio Džeku i Đokovića, kaže - sve je plaćeno. Da vi vidite tu toplinu u Sarajevu, jedan mi kaže "Sarajevo te voli". Legenda Želje, Tarik Hodžić, kaže "dođi ovamo".

"Mesić i Kolinda ne bi nikad bili predsednici bez mene!"

11:20 Stipe Mesić i Kolinda Grabar-Kitarović nikada ne bi bili predsednici bez mene. Kaže mi ćerka Iva "tata, nema tih sudova koji mogu poništiti ono što sam videla svojim očima". Odlučio sam da pojasnim određene stvari i da izrazim ogorčenje šta su mi uradili u Hrvatskoj i šta i dalje rade. Dolazi mi mejl od advokata da je pozvan Eduardo da Silva. U ovom procesu moji svedoci se zovu telefonski, nikada nijedan nije dobio poziv i to dovoljno rano da vam kaže koja su vaša prava i obaveze. Uvek u zadnji trenutak vidim to. Preko vikenda moram spremiti svoju odbranu za ponedeljak ili utorak. Moje suđenje - to nikada niste videli u životu. Pored mojih advokata, postoje i advokati koje su nam stavili po službenoj dužnosti. Imaju i rezervnog sudiju, plaćaju honorare tim ljudima, to se radi o stotinama hiljada da bi se održao marš, jer svako zna da je osam rasprava mesečno u Osijeku, to nenormalno košta. Nema osoba koja to mora platiti. Moj advokat mora osam dana boraviti van svoje kuće. To je najnepravednije suđenje u istoriji čovečanstva.

"Bandić je imao sreću da je umro"

11:25 Šef USKOK-a uporno dolazi na moje rasprave, jer za njega ni mama nije čula, dok nije pokrenuo proces protiv mene. On je hteo pokojnog Bandića i mene da strpa u zatvor, ima slike moje na frižideru i rekao je "ovo je moj target". Bandić je imao sreću da je umro, ali on (šef) se i dalje iživljava na meni i mojoj porodici. Išijas sam dobio od stresa posle svedočenja Eduarda. Jedan portal je objavio laž da će sva imovina Eduarda pripadati meni. Onda gledam da svi prenosite taj naslov, to je notorna laž.

O detaljima "problematičnog ugovora" sa Eduardom da Silvom

11:27 Eduardo je potpisao ugovor sa mnom i s jednim Brazilcem o zastupanju. To je prvi dokument i na njemu piše da su sve tri strane to svojevoljno potpisale. To je ugovor o posredovanju, a isti dan je potpisan ugovor o ulaganju. Ugovori su i solemizirani. To je uvek bio prevodilac na portugalskom i engleskom. Da bih ušao u ugovor, gde se ja nazivam pokroviteljom, napravili smo trojni ugovor. Isplatio sam 50.000 dolara punomoćniku iz Brazila. Piše se da će sve transfere i marketinške ugovore koje smo potpisali deliti na način da će 25 posto dobiti pokrovitelj, 25 posto punomoćnik, a 50 posto Eduardo. U drugom ugovoru smo samo Eduardo i ja. Ulagao sam u svakog igrača oko 100.000 evra. Pomagao sam ga 100.000 evra pre potpisa ugovora. Već sam dao 100 evra i 50.000 dolara da bih zaključio ovaj ugovor. Taj ugovor je nastao kasnije iz 2007. godine. Suzanovih 25 posto i Mamićevih 25 posto sam u drugom ugovoru sveo na ukupno 20 posto. Piše da su ugovorne strane saglasne da će njemu pripasti sredstva od transfera ili osobi koju ja odredim.

11:37 To je regulisano da Dinamo i Eduardo dele sredstva od transfera pola-pola. Kada je Eduardo dobio pola, on je to trebao isplatiti. Znate šta raditi onda ova budala? On ne uzme sredstva, nego sve uplati Dinamu. Svih 14 miliona je ostalo Dinamu.

"Kako sam onda ja lopov?"

11:40 Brazilac koji je doveo Eduarda ima pravo na neki novac od njega, a ovaj mu ne isplaćuje ništa. Eduardo kaže da ga nije tužio Brazilac, a imam dokaz da ga jeste sudio. Da spasim Eduarda - ja pravim aneks ugovora, gde sam ja na kraju isplatio novac Heliju Augustu Suzanu od 300.000, čime su isplaćene sve obaveze. Tako sam relaksirao njegovu situaciju. Eduardo da Silva je došao u Dinamo sa 16 godina i doveo ga je tada Suzano. On nije znao ko mu je otac, baka je dala saglasnost Suzanu da ga može zastupati bilo gde. Barišić i Zajec su tada bili u klubu. Eduardo je imao 150.000 evra ugovoreno, ima pravosnažna presuda koju sam dobio protiv njega, a onda sam se nagodio i tu smo se razišli. Tu je Suzano bio svedok. Suzano kaže da se seća da je potpisao ugovor i da je imao problem s ranijom upravom od koje nije dobio ništa. Eduardo je bio u faveli Vila Kenedi, baka je molila da ga izvučem iz favele jer je pothranjen. Bio je u mestu punom droge, šest meseci pre dolaska u Hrvatsku osigurao sam mu smeštaj u centru za treniranje i hranu.

11:47 Oteo sam sebi novce da bih dao Dinamu, Eduardu sam dao milione. Kako sam ja lopov onda u montiranoj optužnici?

11:51 Kazao je da je dobio novac u koverti 200.000 evra od Mamića, a onda je kazao da je dobio 300.000 evra u gotovini. Od ove budale, ali u ime Dinama!

"Sad ćete vi tuđmanovci da vidite..."

11:53 Kada je Dinamo okomito padao nakon smrti Tuđmana i kada je Račan došao na vlast u toj vladi dolazi Mato Crkvenac sa žutim Golfom 2, kazao je "sada ćete vi tuđmanovci videti kako se porez naplaćuje". Za četiri kluba su natovarili 900.000 poreskog duga. Žalili su se, ali su dobili odbijenicu. Na kraju je Visoki upravni sud presudio da je klub dužan 50 miliona evra. Bili smo dužni i društvima u sklopu zagrebačkog Holdina 50 miliona evra. Jedan direktor je ukrcavao novac, koji nije vraćen nikada. Sve je to poverljivo u dokumentima 2002. godine, kada nisam bio u klubu. A 2001. godine su tražili da pozajmim 11 miliona erva, iako nisam ništa u klubu. Barišić, koji je u upravi Simensa, me molio da se uključim u klub. Ćiro i Zajc se pobunili i odu iz Dinama. Ostanemo Barišić i ja počne akcija spašavanja Dinama.

11:55 Dugovi su iznosili oko 150 miliona evra. Brojne legende su potpisale zahtev za stečaj i traže blokadu jedinog računa u Dinamu. To znači ključ u bravu. Oni su ranije osnovali i udruženje građana i deoničarsko društvo. Tovarili su dugove na to društvo, a udruženje građana bilo je čisto. Otvorio sam račin u banci tada, u Klagenfurtu i zvao sam tada dužnike i čistio sam dugove. Umesto da me tretiraju kao spasioca, da se o meni pišu knjige, ja sam kao kriminalac koji pljačkao i krao.

"To je najgori sud na svetu, opljačkali su me!"

12:01 Milanović zajedno s Ostojićem je dobio prvi zadatak da eliminiše mene i Bandića. Bio sam hodajući Bog u to vreme u Hrvatskoj i tada kreće montirani proces protiv mene. Sud u Osijeku je najgori sud u svetu. Opljačkali su me, uzeli su mi osam miliona evra. Oteli su mi sve što sam stekao.

12:15 Bum, presuda šest i po godina na Vrhovnom sudu. Ali, to nije sve. Sada imam treću optužnicu koju mi je složilo državno odvjetništvo. I sad pazi, ja po nesreći mom bratu kažem, nema on pojma dečko ništa, ja kažem „Daj pošalji tamo 100 hiljada evra u klub“. Pa bando jedna, prestanite se iživljavati na celoj porodici Mamić! S današnjim danom, četiri i po godine nije počelo suđenje.

"Mongoloidni uvlakač"

12:20 Četiri i po godine nije počelo suđenje, a onda pre nego što je izrekao Vrhovni sud presudu, pravomoćnu, posle na mojoj žalbi na Ustavnom sudu, između ostalog, taj zlikovački sud s onim mongoloidom onim uvlakačem profesionalnim u šupak i one bitange, kažu „Pa što Mamić nije pre upoznao sud s tim činjenicama“.

12:25 Ali hoću vam reći još jednu stvar, koji su to sudovi. Kako su oni povezani. Ja dođem na Ustavni sud sa žalbom i tada vidio sam da sam već po*ušio, tad se već znalo šta sam ja dao. To se znalo, USKOK je to prećutio, jer da je USKOK obavestio Vrhovni sud da sam ja dostavio stik, Mladen Bajić ili bilo ko, ne bi mogao mene da osudi Vrhovni sud. Vrhovni mi je presudio i još mi ovde stisnuli optužnicu za mito i za sve kod sudija, a onda Ustavni sud kaže: „Pa što Mamić nije izneo ta saznanja, drugačije bi mi postupali“ i onda kažu: „Vrbanović nije znao, njemu poništavamo presudu“, jednom od nas, „Ali ovoj dvojici zlikovaca Zoranu i Zdravku ne poništavamo“, jer oni su znali, oni su sudelovali u tome. Čuj on nije znao, a mi smo znali. Moji advokati tuže Hrvatsku.

"Ona je ljubavnica mog zakletog najvećeg neprijatelja"

12:30 Ko je ovlastio? Kojom odlukom je ona 12 godina na vlasti, ali ona žena (Mamić ju je imenovao, izostavljeno je ime u tekstu zbog uvreda) predstavlja Republiku Hrvatsku, njene interese pred Sudom već 12 godina i naravno onda povežem dve stvari, da je ona ljubavnica mog zakletog najvećeg neprijatelja, lopova, kriminalca, bivšeg predsednika Vrhovnog suda, danas suca Vrhovnog suda, Đ. S., s kojim je bila u ambasadi u Kamberi, u konzulatu četiri godine. Tamo su živeli, ljubovali, bili četiri godine i sad su bili obadvoje se kandidovali za ustavne sudije, u novom mandatu. Međutim, očiglo je bilo dovoljno snage da ljudi spreče Đ. S., iako nikad u životu nisam vidio koja je zla ta napravio. On je od Hrvatske napravio lakdriju kad je u pitanju pravosuđe, čovek je im'o monopol, čovek je kontrolir'o vrata, svaki prozor, svaki sudski hodnik...Tako sam ja platio u toj odbrani. Ja sam mislio, bliži se kraj mog života, '66-ta je. Dve godine nisam nigde reč rekao. Međutim, ovo sve nisam mogao da odćutim, nisam mogao.

"Kakav sam ja papak"

12:38 Kakvi ste vi svi ljudi? Kakav sam ja još papak, da vam kažem. Dolazili su meni razni spasioci, ali vi kad ste u pustinji, kad vam se od onog svetlucanja učini reka, vi sve gutate, tako se ja pretvaram u papka. Jednog dana preko mog prijatelja, iz Zagreba žele kontakt s menom, bivši doministar finansija Š. i bivši zamenik šefa Porezne uprave Republike D. K. Oni su drugi i treći čovek u Vladi toj levoj i tada je bio ministar finansija gospodin Slavko Linić. Oni se nalaze tri puta s mnom u restoranu u Ljubuškom, dolaze iz Hrvatske i nude mi, gde mi kažu doslovno: „Tebi je sve napakovano, naše su službe na čelu - napakovale. Mi imamo podršku od gospodina Bajića, imamo podršku od gospodina Linića i mi smo spremni tebe osloboditi, ali moraš nam dati 50 hiljada evra“. To je prvi put da mi je neko tražio novac, a da nisam odmah dao.

12:45 Ja kažem: „Nema problema, dat ću vam ja i više, ali na osnovu iskustva kojeg imam, ne mogu više, jer sam umoran, jer ne idemo napred“. I nakon trećeg puta oni su se pokupili i nisu se više javili, ali gledajte šta se dešava. Dolazi novi državni tužilac, prve osobe, prvi radni dan, ko ulazi kod njega, novog? Ulazi Š., ulazi K., ulazi i gospodin Linić. Eto, ja tu stajem, ali da se vratim na gospodina Bajića. Ja sam našao način i iskoristio mog jednog prijatelja da se tri puta čujem s Bajićem telefonom. To je bilo doduše kratko i uvek sam ga iznenadio, ali moj prijatelj je uvek uvalio mobilni i nije mogao da me izbegne. Ali tom čoveku sam bio simpatičan, čak sam i dobijao glasine da sam simpatičan. To je ono što sam rekao da sam ga neviđeno po*ušio.

12:50 Ne znam više Mladene šta mislim o tebi?! Kako ćemo biti oslobođeni? Čime ste nas vi kojiama smo mi predali podatke o tim zlicima, čime ste nas vi zaštitili?! To je što se tiče mojih suđenja, sudija, tih postupaka i nešto sad malo o Dinamu. Tuđman moli Ćiru da preuzme klub, Ćiro ne da lovu, ja imam lovu, ja i montaža damo lovu i za moju firmu i za Ćiru i tu idemo dizati Dinamo, te godine smo bili prvi. Dolaui to rasulo 2000. godine kad je Dinamo spaljena zemlja i ima 114 sudskih postupaka. Ja opet budala upadam i spašavam Dinamo. Meni to nije teško ni žao.

12:55 Nije Dinamo prošao ovo proleće. Dinamo su pravili marljivi ljudi. Kad je promenjeno ime Dinama, ja sam za Valentinovo, 2000. godine, Tuđman umire, ja sam naterao predsednika kluba Zlatka Canjugu, da stavi promjenu Dinama i da ga vratimo. To je vratio Zdravko Mamić i Zlatko Canjuga.

Šok potez: "Ne možete vi toliko lagati, koliko ja mogu govoriti istinu"

12:59 Zoki je nakrc'o novac u Dinamo, jer je bio najbolji trener svih vremena Dinama i jer je moju doktrinu sledio. Pozdravljam Dinamo. Dinamo nije počeo s vama, nije sa mnom završio. Vodite računa da budemo gospodski klub. Novinari koji su me stvorili kriminalcom i omogućili ovim ljudima poput Miškovića da me procesuira i da mi konstruiše lažne optužnice i presude, odlučio sam dve stvari. Snimiću film. Snimiću film o montaži i svakog čoveka staviti gde treba. Drugo, organizovću se vrlo brzo jer mi nisu potrebni mediji. Sad postoji TikTok i ja ću svaki dan snimati. Ne možete vi lagati, koliko ja mogu govoriti istinu. Neću vam se spustiti s leđa. Danas nisam izrekao, kakve ja neutronske bombe imam u arsenalu. Ali zaklela se zemlja raju da se sve tajne saznaju. Boriću se za čast i ugled svoje porodice! - zaključio je Zdravko Mamć

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu