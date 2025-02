ZAPAD GLEDA U NEVERICI: Dejvid Bekam "seli" firmu u Rusiju!

Dejvid Bekam je, dok je igrao fudbal, mamio uzdahe majstorijama na terenu, ali i pojavom. Uspeva to i sada, pred šestu deceniju života - i to poslovnim potezima.

FOTO: Tanjug/AP

Bekam, koji se proslavio igrajući za Mančester junajted (šest puta je osvojio Premijer ligu, jednom Ligu šampiona), potom i Real Madrid, a čak 115 puta je oblačio dres reprezentacije Engleske, sada se bavi i vođenjem kluba i - raznovrsnom proizvodnjom.

Za klub je "čuo čitav svet", FK Inter Majami, kada je tamo doveo nekoliko zvezda, a najveća od njih je, svakako, Lionel Mesi.

A što se tiče drugih poslovnih poduhvata, mnoge je iznenadio odlukom da "seli" firmu u Rusiju.

Zapravo, zasad je tamo registrovao robnu marku, a onda će se u Rusku Federaciju preseliti i proizvodnja.

Naime, kako javlja ruska novinska agencija RIA Novosti, "Dejvid Bekam je registrovao svoju robnu marku kod Rospatenta", što svako mora da uradi u toj zemlji ako želi da se bavi prodajom, a i ako bi da na pravi način zaštiti svoja prava.

U kratkoj vesti se još dodaje i sledeće:

"Kompanija legendarnog Engleza planira da u Rusiji proizvodi zavese, kupaće kostime, tkanine za cipele, jastučnice i druge predmete".

Bekam i dalje u formi

Iako je "u godinama", čuveni Englez uspeva i sada da oduševi mnoge, i to vežbom koju i vi možete da pogledate:

Komentarišući svoj nastup, obratio se jednom kondicionom treneru, citirajući ga:

- "Kolena do grudi"? Ućuti, Bobe. Kosa mi je u haosu, a to mi je sada mnogo važnije - podsetio je "Beks" na to da je i frizuri oduvek poklanjao posebnu pažnju.



Inače, Dejvid Bekam je rođen u Londonu 2. maja 1975. i za manje od tri meseca napuniće 60 godina života. Viktorija i Dejvid Bekam / Foto: EPA





