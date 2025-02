Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Radničkog iz Kragujevca u okviru 22. kola Superlige Srbije, a prenos uživo možete pratiti na portalu "Novosti".

FOTO: M. Vukadinović

Crvena zvezda - Radnički Kragujevac 6:0

Drugo poluvreme:

80' - Obe ekipe pokušavaju da dođu do gola, ali je tempo evidentno opao, pošto je Crvena zvezda, praktično, već upisala pobedu. Sada je ušao Šljivić umesto Endijaea.

71' - Luka Ilić izlazi dok će u igru Bruno Duarte.

67' - Izlaze Milson, Elšnik i Ivanić, a u igru ulaze Katai, Silas i Kanga.

65' - GOL! Neverovatno! Ponovo Ivanić i to na sličan način kao i mlaočas, ali je ovaj put je "pomogao" Mitrović. Upravo to je Zbunilo Mitrovića koji je nemoćan samo gledao kako lopta ulazi u mreži i kako njegov tim doživljava pravu katastrofu.

62' - GOL! Ivanić je iskoristio kiks golmana Radničkog i kapiten Zvezde je sjajnim lob udarcem doneo Zvezdi peti gol.

61' - Još jedna prilika za crveno-bele. Endijae je bio sam pred golmanom, ali je sudija rekao - ofsajd.

59' - Nova opsada gola Radničkog. Zvezda je imala nekoliko više nego ozbiljnih šansi za minut. Najpre je Milson šutirao, potom Ilić i na kraju Ivanić. Sva tri udarca je skinuo Milošević.

56' - GOL! Kakav pogodak Radeta Krunića! Golijanin je izgubio loptu, Seol je pokupio i pronašao Krunića koji je bio potpuno sam na dvadesetak metara od gola. Sjajno se namestio nekadašnji fudbaler Milana i raspalio po lopti. Milošević je mogao samo pogledom da je isprati, te da izvadi loptu iz mreže.

54' - Nova prilika za Radnički. Mirčetić je opet probao da ugrozi gol Zvezde, ali ostaje 3:0.

52' - Mirčetić je motivisan i pored velikog zaostatka protiv favorita. Sada je ponovo imao sjajnu priliku za Radnički, ali Gutešina intervencija je spasla crveno-bele.

49' - GOL! - Posle gledanja VAR-a sudija je rekao da je gol regularan i da nije bilo ofsjada. Milson je strelac posle sjajne solo akcije. Prošao je sa strane i sam išao do kraja, te povisio na 3:0.

48' - Sjajna prilika za Zvezdu i pogodak Milsona, ali je sudija rekao ofsajd. Gledaće se ponovo VAR.

46' - Omdah preti Radnički preko Mirčetića koji je na poluvremenu ušao u igru, međutim lopta odlazi preko gola.

46' - Počeo je drugi deo meča! Prvi sa centra ovaj put kreću fudbaleri Crvene zvezde.

Prvo poluvreme:

45' + 1' - Kraj prvog dela meča! Crvena zvezda igra sigurno, a takvu i prednost ima - 2:0.

45' - Igraće se još jedan minut.

40' - GOL! Pogodio je Šerif i postigao 14 gol u Superligi Srbije.

39' - Pogleadao je snimak sudija i promenio odluku - penal za Zvezdu! Velika prilika domaćih za 2:0. Endijae će šutirati.

38' - Luka Ilić je sjajno probio po strani, međutim Milošević je intervenisao i sada igrači Crvene zvezde traže penal. Sudija je dosudio samo korner, ali će se ipak konsultovati sa VAR sobom.

36' - Elšnik je šutirao izvan kaznenog prostora, ali je udarac uputio desnom, slabijom, nogom, pa je lopta otišla daleko preko gola.

35' - Otklonila je Zvezda sve opasnosti pred svojim golom i nastavlja dalju ofanzivu.

34' - Radnički je sada opasno zapretio preko Stankovskog. Neko je loptu izbacio iz igre - biće korner.

32' - GOL! Seol je strelac! Sjajno se Zvezdin Korejac namestio, rasklonio sve oko sebe i izgradio sebi poziciju za šut. I pored sjajnog dana, Milošević ovde ništa nije moga.

31' - Zvezda nastavlja da preti Radničkom - i to ozbiljno! Luka Ilić je sada imao veliku priliku, potom i Krunić koji su šutirali sa pet metara od gola, međutim Miloševića ne mogu da savladaju. Brani iskusni čuvar mreže sve.

28' - Bila je sada dobra prilika za Radnički posle prekida, ali je ipak sviran ofsajd.

27' - Neverovatan promašaj Zvezde. Milson je došao do lopte i bio je sam pred golmanom, ali je ispao sebičan jer je imao sa strane Endijaea, ali se on ipak odlučio da završava sam, međutim Milošević je bio na pravom mestu.

25' - Endijae je pokušao da doda lopštu do Krunića, međutim reprezentativac Bosne i Hercegovine je bio u ofsajdu.

21' - Milson je sjajno šutirao, ali neko je skrenuo loptu i ona je otišla u korner.

19' - Najbolja prilika za Zvezdu je bila! Milson je centrirao i pronašao Endijea koji je šutirao glavom, ali golman Milošević skida sa gol linije.

15' - Nije uspela Zvezda da savlada Miloševića. Bili su bolji gosti u skoku, potom se lopta odbila do Elšnika koji je pokušao sa distance, no ni on nije bio precizan.

14' - Prvi korner za Zvezdu. Izborio ga je Luka Ilić.

13' - Seol je pokušao da uputi centaršut međutim lopta je išla suviše nisko, te opasnosti po gol Miloševića nije bilo.

9' - Nova opasna prilika za Zvezdu, tražili su domaći korner, međutim sudija je rekao da je gol-aut.

8' - Milson je pokušao da centrira u šesnaesterac, ali nije bio precizan i Radnički lako otklanja opasnost.

3' - Sada je Zvezda imala prvi opasan napad na meču. Rade Krunić je sjajno prošao po strani i krenuo u ofanzicu, lopta je došla do Endijaea, ali napadač nije bio precizan i lopta je otišla pored gola.

2' - Radnički je imao korner, ali je bilo potpuno bezopasno po gol Ivana Guteše.

1' - Počeo je meč! Prvi sa centra kreću fudbaleri Radničkog.

SASTAVI:

Crvena zvezda (4-2-3-1): Guteša, Seol, Đurić, Milosavljević, Anan - Krunić, Elšnik - L.Ilić, Ivanić, Milson - Endijaje

Radnički (4-2-3-1): Milošević - Adžić, Zeljković, Mitrović, Dadić - Ilić, Stankovski - Gluščević, Janković, Bevis - Evandro

Uoči meča:

Crvena zvezda je u prvom meču prolećnog dela šampionata savladala ekipu TSC-a posle velikog preokreta u poslednjim sekundama meča. Sada im u goste dolazi još jedan tim koji se nalazi u vrhu tabele i koji je tokom ove sezone dokazao da su željni da dokažu da je ekipa kadra za evropske kvalifikacije.

Kragujevačni su trenutno četvrti na tabeli i svakako da će se do kraja šampionata boriti za plasman u Evropu. Crveno-beli će odigrati prvi duel u prolećnom delu Superlige pred svojim navijačima i svakako žele da nastave svoj pohod ka osvajanju nove titule.

