DA LI UEFA KONAČNO IMA HERCA? Zvezda - Dinamo, spektakl ili samoubistvo

Fudbaleri Crvene zvezde će danas od 18 časova, posle žreba u Monte Karlu, saznati imena osam klubova protiv kojih će igrati u Ligi šampiona ove sezone.

Foto: Novosti arhiva/M. V.

Sedmostruki uzastopni šampioni Srbije biće u trećem šeširu na žrebu za debitantsku sezonu reformisane Lige šampiona u kojoj će igrati 36 klubova i svi će odigrati po osam utakmica u grupnoj fazi.

U prvom šeširu se nalaze: Real, Mančester Siti, Bajern, PSŽ, Liverpul, Inter, Borusija Dortmund, Lajpcig i Barselona.

U drugom šeširu su: Bajer Leverkuzen, Atletiko Madrid, Atalanta, Juventus, Benfika, Arsenal, Klub Briž, Šahtjor i Milan.

Pored Crvene zvezde, u trećem šeširu su: Fejenord, Sporting, PSV, Dinamo Zagreb, Salcburg, Lil, Jang Bojs i Seltik.

U četvrtom šeširu se nalaze: Slovan, Monako, Sparta, Aston Vila, Bolonja, Đirona, Štutgart, Šturm i Brest.

Kao jedan od potencijalnih rivala figurira i zagrebački Dinamo i veliki regionalni derbi je moguć i šanse za to iznose 25 odsto! Crveno-beli će dobiti po dva protivnika iz svakog od četiri šešira, a to uključuje i treći u kom je nekadašnji prvak Evrope i sveta.

FOTO: Tanjug/AP

Kod timova iz trećeg šešira, mnogo su veće šanse da se sastanu sa crveno-belima jer ima osam (dva će dobiti). U ostalim šeširima izvlače se dva od devet... Šanse da meč bude u Beogradu ili Zagrebu su podjednake, odnosno 12,5 odsto za stadion "Rajko Mitić."

Podsećanja radi, Zvezda će iz svakog šešira dobiti po dva rivala, od kojih će jednog dočekati, a drugom gostovati. Žreb će biti dirigovan tako da ne mogu da se sastaju klubovi iz iste države, kao ni da nijedan klub ne može da igra protiv više od dva kluba iz jedne države.

Danas će Zvezda saznati samo imena osam rivala i koga će dočekati, a kome će gostovati, a u subotu će Evropska fudbalska unija (UEFA) objaviti kompletan raspored i termine utakmica, zbog činjenice da će mnogi gradovi (London, Madrid, Lisabon, Milano, Istanbul, Prag, Glazgov) imati po više klubova u istom ili različitim evropskim takmičenjima.

Grupna faza Lige šampiona trajaće od 17. septembra ove godine do 29. januara 2025. Osam prvoplasiranih će obezbediti direktan plasman u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati baraž za plasman u osminu finala. Klubovi od 25. do 36. mesta završavaju sezonu.

HVANG ŠOKIRAO: Zahvalio navijačima, pa govorio o svom statusu u Zvezdi

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.