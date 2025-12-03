I ŠERIF KONJEVIĆ TVRDI DA NE ZNA KO JE NASER ORIĆ: Srbija je moja domovina
I PEVAČ Šerif Konjević se oglasio nakon što je snimljen kako u jednom lokalu pevao društvu u kojem su bili folker Aca Lukas i ratni zločinac muslimanske vojske Naser Orić.
- Evo me sad trenutno sedim u nekom društvu i ubismo se svi od smeha na celu tu situaciju. Što se zabrane tiče, što bih dobijao bilo kakve zabrane? - kazao je za Blic.
Takođe je naveo da je Srbija njegova domovina, da u toj zemlji ima zasluge i da je ružno da ga neko nešto tako pita.
- Možemo o svemu da pričamo, ali Šerif Konjević sebi nikada nije dozvolio da pogreši prema svojoj domovini u kojoj i živi i u kojoj mu je publika. Nema potrebe da se piše bilo šta. Ne bih ja previše sve ovo ni komentarisao - ispričao je.
Dalje se konkretno osvrnuo na fotografiju na kojoj, između ostalog, sedi u društvu Nasera Orića i Ace Lukasa.
- Niti znam bilo šta niti ko je sedeo pored mene. Moje je da pevam, a Acu ovako volim, a što se tiče pojedinaca drugih, ne znam ni o kome se radi. Bilo je i fudbalera to veče, ali verujte da mene to ne zanima. Ja kad dođem, ja dođem da pevam ljudima, ostalo me ne zanima. Aca je inače naš brat, kakav je, takav je i moramo da ga podržimo - kazao je.
Fotografija Nasera Orića i Ace Lukasa, koja se pojavila na društvenim mrežama, izazvala je buru komentara i brojnih reakcija.
