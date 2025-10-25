Poznati

PREMINUO GLUMAC NEBOJŠA ČOLIĆ: Svi ga pamte po ulozi u Kursadžijama

25. 10. 2025. u 15:32

NARODNO pozorište u Subotici objavilo je da je preminuo njihov kolega, glumac Nebojša Čolić.

Foto: Printskrin jutjub

Nebojša Čolić rođen je 1957. godine u Sarajevu, gde je završio dramski studio u klasi profesora Rejhana Demirdžića. Prvi profesionalni angažman ostvario je 1980. godine u Narodnom pozorištu u Užicu, a u sezoni 1984/1985. bio je angažovan u Narodnom pozorištu u Subotici.

Od 1993. godine bio je član pozorišta KPGT u Beogradu, a od 1997. godine delovao je kao samostalni umetnik. U penziju je otišao iz Subotičkog pozorišta, gde je u ansamblu Drame na srpskom jeziku ostvario brojne zapažene uloge po kojima će ga publika pamtiti. Vreme i mesto sahrane Nebojše Čolića biće naknadno objavljeni.

Poznat je ovdašnjoj publici po komičnom šou "Kursadžije", a glumio je i u seriji "Selo gori, a baba se češlja".

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

