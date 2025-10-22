Poznati

KRALJICA JUGA 2: Milica Pavlović zablistala u belom i podelila važnu informaciju (FOTO)

Душан Цакић

22. 10. 2025. u 18:40

MUZIČKA zvezda Milica Pavlović održaće veliki solistički koncert u Nišu, pod simboličnim nazivom "Kraljica juga 2".

Nedavno je završila regionalnu turneju "Lav", a sada je odlučila da još jednom iznenadi publiku, te je zakazala je veliki solistički koncert za kraj ove godine na jugu Srbije.

Ovog puta odlučila je da se vrati na mesto gde je sve počelo i odakle je krenula njena muzička turneja, pa se tim povodom danas sastala sa medijima.

Milica se pojavila u atraktivnoj kombinaciji - belom odelu sa detaljima od perja, dok je glavni akcenat na njenim pink cipelama sa mašnicama od cirkona. Ispod sakoa nije nosila ništa.

Za kraj ove godine, u duhu praznične euforije, meraka i topline ljudi sa juga, mlada zvezda će prirediti koncert pod nazivom “Kraljica juga 2” u dvorani “Čair”, 26.decembra.

