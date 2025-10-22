Poznati

EKSPLOZIJA APLAUZA I EMOCIJA: „Frajle“ oduševile Makedonce koncertom u "Filharmoniji" (FOTO)

Dušan Cakić

22. 10. 2025. u 10:20

ONO što je makednoska publika očekivala, to je i dobila prvom koncertu, koje su u prepunoj Makedonskoj filharmoniji u glavnom gradu Severne Makedonije, u Skoplju, održale harizmatične Novosađanke Nataša Mihajlović, Nevena i Jelena Buča, poznatije kao „Frajle“, u okviru njihove regionalne turneje „Moje duše duša“.

ЕКСПЛОЗИЈА АПЛАУЗА И ЕМОЦИЈА: „Фрајле“ одушевиле Македонце концертом у Филхармонији (ФОТО)

Foto: Stefan Samandov

Kao i uvek, priredile su sjajan šou, publika je bila raspoložena, a njih tri bile su i prilično duhovite na sceni. Otpevale su ne samo svoje autorske pesme, već i nekoliko obrada najpopularnijih bivših jugoslovenskih šlager hitova, u novim aranžmanima.

Pored njihovih numera, na repertoaru našle su se pesme Olivera Dragojevića poput „Trebam te“, „Imala je lepu rupu u bradi“, „Nedostaješ mi“, kao i pesma Đorđa Balaševića „Devojka sa čardaš nogama“, ali i Tošeta Proeskog „Želim da spavam u tvojoj kosi“, koju su i otpevale na bis.

Foto: Stefan Samandov

Tokom svog šesnaestogodišnjeg muzičkog putovanja, „Frajle“ su proputovale više od pola sveta.

Njihova lista nastupa pored trgova i dvorana uključuje i besplatne koncerte u bolnicama, vrtićima i domovima za stare. One ističu da to rade kako bi svi buli srećni, veseli i nasmejani, jer svi živimo ovaj jedan život pod istim suncem.

Foto: Stefan Samandov

Dobile su duge i iskrene aplauze, te je Makedonska filharmonija bila mesto gde je više od dva sata vladala oluja pozitivnih vibracija.

„Frajle“ su još jednom pokazale kako se uživa u dobrim stvarima. Tu jednostavnu muzičku i životnu filozofiju ponoviće uskoro, na istom mestu, 16. novembra, kada će Nevena proslaviti svoj rođendan tortom na sceni.

 

