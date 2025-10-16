Poznati

ESTRADA NA JEDNOM MESTU: Poznati se okupili na SEMUSU (FOTO)

Душан Цакић

16. 10. 2025. u 19:00

SAVEZ estradno muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) proslavlja 35 godina rada.

ЕСТРАДА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ: Познати се окупили на СЕМУСУ (ФОТО)

Novosti

Ovaj sindikat okuplja brojna muzička imena, koa su se okupila na proslavi povodom jubileja. Ovom prilikom dodeljena su i godišnja priznanja.

Brojne zvanice, među kojima je bilo poznatih ličnosti, dočekao je direktor SEMUS-a Dragiša Golubović Golub.

Novosti

U jednom beogradskom hotelu upriličena je Svečani susret između uz prigodan estradno-muzički program, povodom odluke Vlade Republike Srbije o proširenom dejstvu Posebnog kolektivnog ugovora između Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, Unije poslodavca Srbije i Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije.

Novosti

Na ovaj veliki događaj pristigao je veliki broj pevača koji imaju status estradno-muzičkog umetnika, među kojima su: Snežana Đurišić, Ilda Šaulić, Zorica Brunclik, Goca Lazarević, Jovana Tipšin, Ivan Milinković, Ivana Šašić, urednica Zabavnog programa RTS-a Sandra Perović i mnogi drugi.

Na samom početku večeri, sve prisutne pozdravio je predsednik SEMUS-a Dragiša Golubović Golub.

Novosti

- Hvala svim sto se svojim prisustvom uveličali naše naš svečani susret povodom produžetka kolektivnog ugovora. Uživajte u lepo se provedite uz dobru pesmu, muziku i lepo raspoloženje.

Novosti

Pored Goluba i mnoge muzičke zvezde, koji su prisustvovali druženju, latili su se mikrofona i svojim pesmama goste podigli na noge.

Novosti

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu