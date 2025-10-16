ESTRADA NA JEDNOM MESTU: Poznati se okupili na SEMUSU (FOTO)

SAVEZ estradno muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) proslavlja 35 godina rada.

Ovaj sindikat okuplja brojna muzička imena, koa su se okupila na proslavi povodom jubileja. Ovom prilikom dodeljena su i godišnja priznanja.

Brojne zvanice, među kojima je bilo poznatih ličnosti, dočekao je direktor SEMUS-a Dragiša Golubović Golub.

U jednom beogradskom hotelu upriličena je Svečani susret između uz prigodan estradno-muzički program, povodom odluke Vlade Republike Srbije o proširenom dejstvu Posebnog kolektivnog ugovora između Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, Unije poslodavca Srbije i Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije.

Na ovaj veliki događaj pristigao je veliki broj pevača koji imaju status estradno-muzičkog umetnika, među kojima su: Snežana Đurišić, Ilda Šaulić, Zorica Brunclik, Goca Lazarević, Jovana Tipšin, Ivan Milinković, Ivana Šašić, urednica Zabavnog programa RTS-a Sandra Perović i mnogi drugi.

Na samom početku večeri, sve prisutne pozdravio je predsednik SEMUS-a Dragiša Golubović Golub.

- Hvala svim sto se svojim prisustvom uveličali naše naš svečani susret povodom produžetka kolektivnog ugovora. Uživajte u lepo se provedite uz dobru pesmu, muziku i lepo raspoloženje.

Pored Goluba i mnoge muzičke zvezde, koji su prisustvovali druženju, latili su se mikrofona i svojim pesmama goste podigli na noge.

