DAMIR HANDANOVIĆ JE "KRIV" ZA SVE: Mama Nataše Bekvalac na ovo nije htela da pristane

NATAŠA Bekvalac objavila je dugo očekivani album "Mama", po istoimenoj numeri koju je za nju komponovao Damir Handanović.

Za pesmu "Mama", Nataša Bekvalac je snimila i visokobudžetni spot, a u njemu se pojavljuje po prvi put, njena majka, kojoj je i posvetila emotivni tekst.

- Moja mama nije znala da će biti u spotu, jer da smo joj rekli, nema šanse da bi se pojavila. Ona je mislila da treba nešto da mi pomogne na setu, a kada je došla, Kristina joj je obukla belu haljinu, šminkeri su je našminkali, i tek tada je shvatila da je pozvana zbog drugih stvari. Počela je da negoduje, ali smo joj rekli da ništa ne treba da radi, niti da glumi, već da samo sedi na sofi i da me češlja - ispričala je Nataša pa otkrila da su svi na setu, od dekoratera, snimatelja, reditelja... plakali dok su ih gledali u kadru.

Osim ove pesme, koju je za nju radio Damir Handanović, izdvojila se još jedna balada, koju joj je takođe on komponovao, a koja nosi naziv "Fali mi ljubavi".

Handanović je u kratkoj izjavi istakao da je očekivao uspeh novih Natašinih pesama jer se na njima dugo i predano radilo.

- Ovo je tek početak. Očekujte neočekivano - rekao je on.

