UVERTIRA ZA OVACIJE PUBLIKE: Nastupom Big benda RTV Slovenija i kvarteta Bireli Legrina, počeo 27. Novosadski džez festival

KONCERTIMA za fantastičnu atmosferu i ovacije publike, u petak uveče na Velikoj sceni „Jovan Đorđević“ Srpskog narodnog pozorišta, počeo je 27. Novosadski džez festival, na kom se do nedelje, 13. oktobra, predstavlja šest vrhunskih, svetski poznatih bendova.

S.B.

Smotru džezera u Novom Sadu otvorio je Big bend RTV Slovenija, jedan od najstarijih orkestara tog tipa u svetu, koji obeležava osam decenija postojanja, predstavivši sopstveni program, kompozicije čiji su autori upravo članovi benda. Tom prilikom, bend koji deluje neprekidno od 1945. godine kao jedan od najsvestranijih ansambala regiona, kojem je džez najprepoznatljivije i najstrastvenije polje izražavanja, je i promovisao novu ploču.

Posle njih je nastupio kvartet Birelija Legrina, jednog od najvećih virtuoza džez gitare na svetu. On je prikazao uzbudljivu, sopstvenu sintezu stilova uz poštovanje tradicije, od džipsi svinga i tradicionalnog džeza do fuzije sa izuzetim talenom za improvizaciju. U njegovom nastupu čulo se i videlo da je sarađivao sa velikanima kao što su Stefan Grapeli, Lari Korijel, Džon Meklaflin, Pako de Lusija, Al di meola, Stenli Klark…

S.B. Bireli Legrin

Uvodne festivalske večeri, po završetku zvaničnog programa, svirka je nastavljena u pozorišnom klubu „Trema“ na tradicionalnom „džem sešnu“ uz posebnu razmenu energije posetilaca i izvođača.

Večeras su za ljubitelje džeza program pripremili Merijel Pečako, kubanska pijanistkinja i jedna od najistaknutijih figura savremenog latino džeza, sa svojim triom i saksofonista Bil Evans uz Vansbend.

Sutra, u nedelju, 12. oktobra, na programu su koncerti turskog pijaniste Ajdina Esena i vrhunske pevačice, ovenčane sa tri Gremi nagrade, Di Di Bridžvoter, sa svojim kvartetom.