NE BOJIM SE DA UMREM: Halid Bešlić je o životu govorio bez straha i sa osmehom - Naživeo sam se i lepo mi je bilo

LEGENDARNI pevač Halid Bešlić izgubio je bitku sa kancerom u 71. godini, kada je i preminuo na odeljenju onkologije u Sarajevu.

FOTO: Ata images

Halid Bešlić je imao želju da ga ljudi pamte kao dobrog čoveka, a ne kao dobrog pevača. Prema svedočenjima njegovih kolega, prijatelja i porodice očigledno je da je u tome uspeo. Foto: ATA images/ A.A.

Danas mnogi plaču za njim i imaju da kažu samo reči hvale za njega. A da je bio pozitivan i na život gledao sa vedrije strane dokazuje i izjava koju je dao za medije.

-Ja sam, inače, čovek koji je zadovoljan svojim životom i imam običaj sam sa sobom da pričam i kažem: „Pa, naživeo sam se, lepo mi je bilo, šta“ – rekao je Halid za života.

Kako je dodao, o sudnjem danu nije razmišljao i nisu mu te misli remetile svakodnevicu.

-Sutra da umrem ne bojim se, ne razmišljam o tome i nisam u toj fazi. Pa šta Bog da biće, ne može drugačije. Svi smo mi negde zapisani – govorio je on.

Halid Bešlić je umro u 71. godini nakon borbe sa opakom bolešću, a njegova jedina želja je bila da ozdravi kako bi što više vremena proveo sa svojim unucima.

(GRAND)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć