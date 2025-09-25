SPEKTAKULARAN POVRATAK U BEOGRADSKU ARENU: Nova globalna turneja Erosa Ramacotija u 4 etape

SNIMCI koji su prethodnih dana neočekivano osvanuli na ulicama Njujorka, Madrida i Buenos Ajresa pokrenuli su lavinu spekulacija, a sada se sve kristalizuje: Eros Ramacoti danas zvanično najavljuje turneju UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, muzičko putovanje koje počinje u februaru 2026. godine.

Jedna od najuzbudljivijih stanica na ovoj impresivnoj svetskoj mapi biće i Beograd, gde će 26. aprila 2026. godine nastupiti u Beogradskoj areni, u organizaciji Skymusic-a. Ova vest već izaziva erupciju oduševljenja među domaćim fanovima, koji sa nestrpljenjem iščekuju da čuju Erosove bezvremenske hitove uživo – na koncertu koji će se bez sumnje pamtiti kao jedan od najemotivnijih događaja godine.

Ulaznice će biti dostupne od četvrtka, 17. aprila od 10 časova, putem putem besplatne eFinity aplikacije, na sajtu efinity.rs, blagajnama Beogradske arene, Doma omladine Beograda, Sava Centra, TC Rajićeva (I sprat) i na preko 1.000 Mojkiosk lokacija širom Srbije.

Nakon ekskluzivnog gala premijernog nastupa zakazanog za 17. i 18. oktobar 2025. u amsterdamskom Ziggo Dom-u, u okviru prestižnog formata Symphonica in Rosso, nova svetska turneja – u produkciji Friends & Partners-Eventim i Radiorama – zvanično startuje 14. februara 2026. u pariskoj Accor Areni.

Ova uzbudljiva avantura obuhvatiće 30 zemalja i biće podeljena u četiri etape – kroz Italiju, Evropu, Severnu Ameriku i Kanadu, te Latinsku Ameriku. Jedina destinacija: srce publike širom sveta.

Turneja će takođe označiti dugoočekivani povratak Erosa Ramacotija na italijanske stadione. Pored gradova poput Udina, Milana, Rima, Napulja, Mesine i Barija, dodatni pečat ovom muzičkom spektaklu daje i najava koncerta na Torinskom Allianz stadionu, domu fudbalskog kluba Juventus. Eros će postati prvi izvođač koji će održati koncert na ovom stadionu, koji se time po prvi put upisuje na mapu velikih koncertnih destinacija.

Una Storia Importante – Jedna važna priča – postaje naziv turneje koja oslikava duboku povezanost između Erosa i njegove publike. To je iskrena i snažna veza koja prevazilazi vreme, granice i generacije. Priča ispisana muzikom, emocijama i zajedničkim trenucima – priča koja se nastavlja istim žarom kao i prvog dana, osnažena sa preko 80 miliona prodatih nosača zvuka i više od 9,3 milijarde globalnih strimova.