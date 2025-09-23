RADOST: Slavlje u domu Baje Malog Knindže
PEVAČ Baja Mali Knindža ponosan je otac tri sina i tri ćerke.
Bajina najmlađa ćerka Anđela danas slavi 24. rođendan.
- Svaki momenat sa decom mi je najbitniji. Nisam bio uz njih, jer sam često putovao zbog nastupa, ali svaki svoj slobodan dan gledam da im posvetim. Po tri meseca sam umeo da provedem na drugom kontinentu - rekao je Baja jednom prilikom.
