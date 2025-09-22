"NA SCENI ĆU OSTAVITI SVOJE SRCE": Dragan Kojić Keba o predstojećem beogradskom koncertu, karijeri, trajanju i iskrenosti (FOTO)
POPULARNI folk folk izvođač i kantautor na našoj sceni Dragan Kojić Keba održaće 16. oktobra solistički koncert u beogradskoj "MTS dvorani" simboličnog naziva "Muzika Balkana".
- Dobra energija je početak i kraj u svim segmentima života, jer ne postoji ništa na ovom svetu što može da je nadmaši i bude veće od nje. Tako je i u muzici, važna je harizma izvođača i “vajb” koji on nosi. Muziku shvatam tako, jer je ona moja profesija, a ujedno i hobi - istakao je Keba za "Novosti".
- Obećavam veče ispunjeno kvalitetnom muzikom i pesmama. Sam koncert nosi naziv "Muzika Balkana" i to znači da će čuti ne samo moja muzika, već i pesme mojih gostiju i prijatelja iz Bugarske i Rumunije.
Dragan ističe i da će publici koja bude bila u dvorani dati svoje srce.
- Kroz kompletno svoje bitisanje na estradi sve sam radio iskreno i sa dušom. Neka mi se to obilo o glavu, a nekad se isplatilo, ali sve je to život, ne kajem se.
Napisao je gotovo 90 odsto tekstova i melodija za svoje pesme.
- Kada se muzičke lampice uključe u meni, onda znam da je to - to. Ujedno, ovo je savet i mlađim kolegama, da jedino tako rade, jer sigurno neće pogrešiti.
U životu i karijeri, govori nam, da istrajnost smatra kao najkvalitetniju osobinu.
- Nikada se nisam menjao zbog drugih. Gledam svoja posla, svoju porodicu, najbliže i prijatelje - zaključio je Keba za naš list.
