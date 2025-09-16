MOJA ŽIVOTNA DVADESET PETICA: Željko Vasić o jubileju, počecima i muzičkoj inspiraciji (FOTO)

POP pevač i kompozitor Željko Vasić 23. i 24. oktobra održaće dva velika solistička koncerta u MTS dvorani pod simboličnim nazivom “25ica”.

Foto: Bojan Petrović

U razgovoru za "Večernje novosti" pevač je istakao je koncerte nazvao tako jer ove godine slavi svoj jubilej, 25 godina postojanja na muzičkoj sceni.

- Značajna je to brojka. Ovo je nešto najbolje što sam uradio kada je u pitanju moje muzičko delo, rad i trajanje na muzičkoj sceni – istakao nam je muzičar i dodao:

- „25ica” u muzičkom smislu predstavlja neku vrstu rekapitulacije moje dvadesetpetogodišnje karijere. Želeo sam da određenim pesmama, koje su mi veoma drage, dam novo ruho i još više ih približim svom senzibilitetu i svojoj muzičkoj estetici. Foto: Bojan Petrović

Željko nam je rekao da mu nije bilo lako na samom početku kada je iz rodnog Zaječara došao u srpsku prestonicu.

- Na samom početku mog dolaska bilo je “povuci - potegni” i nije bilo baš sve tako sjajno. Sa 14 godina sam došao sam u Beograd, iz Zaječara, u srednju muzičku školu. Ostao sam ovde 30 godina. Objašnjavam svima danas, pa i mojoj deci, da je te 1994. godina kada sam ja došao, bila veća razlika doći iz Zaječara u Beograd, nego ići iz Beograda u London. To je neverovatno, u mentalitetu, i dalje postoje ljudi koji nikada nisu došli u prestonicu. Mada, danas moj grad izgleda bolje i savremenije, nego što je izgledao. Tada je bio veliki jaz između glavnog grada i unutrašnjosti. Bio sam sam, živeo sam u sadašnjoj Dečanskoj, a škola Mokranjac. Kada se setim, imam taj strah, tada sam bio klinac i nisam imao strah. Ne bih mogao svoje dete da pustim, nije isto tada i sada. Međutim, kroz godine življenja sve je došlo na svoje. Foto: Bojan Petrović

Nakon dva značajna datuma za Vasića, muzičar će svoju publiku obradovati i novim muzičkim izdanjem na kom se će naći njegovi najveći hitovi u akustik aranžmanu.

- Posle koncerata, opet koncerti u kućnoj varijanti (smeh). Tako je, sve numere koje ćemo pevati 23. i 24. publika će moći i krajem ove godine da sluša na vinilu, na LP ploči, koja će izaći posle naših zajedničkih druženja - poručio je Željko za naš list.

