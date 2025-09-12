PRIZOR STVARA KNEDLU U GRLU: Filip Mitrović nepomično leži u zavojima na podu (FOTO)
NA društvenim mrežama isplivao je snimak u kojem uplakani pop pevač Filip Mitrović leži nepomično, zavoji su svuda oko njega, a modrice jasno pokazuju koliko ga je ljubav povredila.
Fanovi su odmah reagovali i u komentarima su nizali poruke podrške.
Ipak, scena je deo spota za njegovu novu pesmu „Đubre“.
Mitrović u njoj peva stihove „Zašto si veru za večeru prodala?“ i „Gledaj pravo, jer ti i ja se đubre odavno znamo“.
Očigledno je sve to iz ličnog iskustva, a spot ih vizuelno prenosi publici, prikazujući njegov emotivni slom i bol u svakoj sceni.
