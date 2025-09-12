DRAME NASTAJU IZ LJUBAVI: Dado Polumenta snimio duet sa zetom (FOTO)
KADA se ljubav, porodica i muzika isprepletu, rezultat mora biti poseban. Upravo takva je „Drama“, duet koji su predstavili Dado Polumenta i njegov zet, zvezda Granda, Edis Agić.
Pesma donosi snažnu emociju, ali i potvrdu da muzika može postati neraskidiva porodična nit.
Za Edisa ovo ostvarenje ima posebnu težinu, jer je Dado bio njegova inspiracija od prvih muzičkih koraka.
- Bukvalno sam odrastao uz njegove pesme i on mi je velika podrška otkako sam počeo profesionalno da se bavim pevanjem. Evo, tek uz petu pesmu u mojoj karijeri, ostvarila se moja ogromna želja da snimim duet s njim. To sam uvek isticao i u intervjuima, da bih voleo jednog dana da sarađujemo i ta želja se obistinila - rekao je Edis za naš list i dodao da uprkos jakoj porodičnoj vezi, Dado se prema njemu poneo kao profesionalac.
- „Dramu“ napisala je njegova sestra Alisa Polumenta Brulić i to je odmah na prvo slušanje bila ona koja mi se svidela. Čuvao sam je kod sebe, i kada se pokrenula priča o našem duetu, sama je pronašla svoje mesto. Dado je to odmah prihvatio i dao sebe maksimalno u realizaciji. Zajedno smo radili na aranžmanu i zaista smo sarađivali u svakom smislu. Oduševljen sam koliko je profesionalan i koliko pažnje posvećuje svakoj sitnici. Imamo sličnu emociju, kao i sličan ukus za muziku. Upravo to nas je spojilo i učinilo da ova pesma zvuči snažno.
Sa druge strane, Dado nije krio ponos što sa zetom deli ovako značajan trenutak.
- Duet sam snimio da Edisom, jer sam siguran da će postati jedan od najboljih pevača na našoj sceni. S obzirom na to da mi je sada zet i deo porodice, ova pesma je rađena s mnogo ljubavi i posvećenosti – poručio je Dado za „Novosti“.
BONUS VIDEO:
Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
MOĆNA TRANFORMACIJA KAJE OSTOJIĆ: Upropastim svakog kog prizna da voli me (FOTO)
11. 09. 2025. u 17:10
RAME UZ RAME SA SVETSKIM ZVEZDAMA: Princ od Vranje u Kazahstanu snima šou program (FOTO)
09. 09. 2025. u 17:33
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)