DRAME NASTAJU IZ LJUBAVI: Dado Polumenta snimio duet sa zetom (FOTO)

KADA se ljubav, porodica i muzika isprepletu, rezultat mora biti poseban. Upravo takva je „Drama“, duet koji su predstavili Dado Polumenta i njegov zet, zvezda Granda, Edis Agić.

Pesma donosi snažnu emociju, ali i potvrdu da muzika može postati neraskidiva porodična nit.

Za Edisa ovo ostvarenje ima posebnu težinu, jer je Dado bio njegova inspiracija od prvih muzičkih koraka.

- Bukvalno sam odrastao uz njegove pesme i on mi je velika podrška otkako sam počeo profesionalno da se bavim pevanjem. Evo, tek uz petu pesmu u mojoj karijeri, ostvarila se moja ogromna želja da snimim duet s njim. To sam uvek isticao i u intervjuima, da bih voleo jednog dana da sarađujemo i ta želja se obistinila - rekao je Edis za naš list i dodao da uprkos jakoj porodičnoj vezi, Dado se prema njemu poneo kao profesionalac.

- „Dramu“ napisala je njegova sestra Alisa Polumenta Brulić i to je odmah na prvo slušanje bila ona koja mi se svidela. Čuvao sam je kod sebe, i kada se pokrenula priča o našem duetu, sama je pronašla svoje mesto. Dado je to odmah prihvatio i dao sebe maksimalno u realizaciji. Zajedno smo radili na aranžmanu i zaista smo sarađivali u svakom smislu. Oduševljen sam koliko je profesionalan i koliko pažnje posvećuje svakoj sitnici. Imamo sličnu emociju, kao i sličan ukus za muziku. Upravo to nas je spojilo i učinilo da ova pesma zvuči snažno.

Sa druge strane, Dado nije krio ponos što sa zetom deli ovako značajan trenutak.

- Duet sam snimio da Edisom, jer sam siguran da će postati jedan od najboljih pevača na našoj sceni. S obzirom na to da mi je sada zet i deo porodice, ova pesma je rađena s mnogo ljubavi i posvećenosti – poručio je Dado za „Novosti“.

