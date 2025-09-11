MOĆNA TRANFORMACIJA KAJE OSTOJIĆ: Upropastim svakog kog prizna da voli me (FOTO)
POP zvezda Katarina Ostojić Kaja vrele letnje dane provela je radno u muzičkom studiju snimajući novu pesmu „Ista k’o ti“ koju je danas na svoj 42. rođendan, kao i na prvu godišnjicu braka sa svojim suprugom Milošem Čujovićem, predstavila svojoj publici.
Kako je početkom leta svoje fanove obradovala dvema novim pesmama, jednom baladom „Ko mi je kriv“ i duetom „Letnje telo spremno“ sa Mimi Mercedes, Katarina nije mirovala.
- Letnji dani su bili ludi i nije bilo stajanja. Pored toga što je lista nastupa bila velika i turneja uspešna, objavila sam i dve pesme koje se slušaju, ali ja nisam mirovala ni sa novitetima. Uspevala sam da budem i u studiju, jer snimala „Ista k’o ti“, ali pripremla ekranizaciju pesme. Poznata sam po tome što me pored ludila kod imam, „krasi“ i nestrpljivost za sve u životu, pa je tako i u poslu. Htela sam malo da eksperimetnišem što se same vizuelizacije tiče, pa sam ja lično odlučila da promenim bar na trenutak boju kose i budem plavuša. Bila sam nestrpljiva da je objavim i drago mi što je numera ugledala svetlost dana, a sada je na publici kako će je prihvatiti – istakla je Kaja za „Večernje novosti“ i dodala:
- Danas imam čak tri razloga za sreću... Danas mi je rođendan, godišnjica braka, i u čast tih, meni važnih datuma, poklonila sam pesmu koju sam zavolela na prvo slušanje. Nadam se i verujem da će i kod publike biti isti slučaj. Jedva čekam da čujem utiske naroda. Ne budite previše strogi prema mojoj plavoj perici, ipak je to samo perika, a ovo čime se bavim je šoubiznis - zaključila je pop zvezda.
Nema sumnje da je Katarina spotom za novu pesmu izazvala pažnju javnosti, kao i da se njena nestroljivost isplatila i da će sa novom numerom krenuti u nove poslvne poduhvate i pobede.
