ZALAZAK SUNCA I RAJ OKO NJIH: Uroš Živković uživa na odmoru sa surpugom i sinom (FOTO)

POPULARNI pevač Uroš Živković, poznat po svom emotivnom vokalu i hitovima koji osvajaju publiku širom regiona, ovih dana uživa u jednoj potpuno drugačijoj ulozi, ulozi posvećenog supruga i oca.

Foto: Privatna arhiva

U opuštenom i iskrenom trenutku, drži u naručju svog sina Lazara, dok s osmehom i pogledom punim ljubavi razmenjuje nežnosti sa svojom suprugom Jovanom. U idiličnom prirodnom okruženju, tročlana porodica izgleda prelepo, a bajkovit prizor ostavlja bez daha. Foto: Privatna arhiva

Uroš iako važi za veoma popularnog mladog pevača koji svakodnevno nastupa i puni klubove kako u zemlji tako i u inostranstvu, svaki slobodan minut koristi da provede sa svojim najbližima.

Svoj privatni život pažljivo čuva od očiju javnosti, a njegovi bliski prijatelji i saradnici često ističu da je pevač u porodičnom okruženju isti kao i sa publikom, posvećuje im se u svakom smislu. Foto: Privatna arhiva

Uroš je za „Večernje novosti“ otkrio kolika je podrška svojoj supruzi ali i ona njemu u svemu što rade, te je priznao da je ona glavna u vaspitanju sina.

- Mislim da majka treba da radi te neke stvari oko deteta, ja sam tu da pomognem, a ona je glavna za sve kada su dete i kuća u pitanju. Ima dosta obaveza oko bebe, ja pomognem oko kuće, ali ona dobro balansira i organizuje vreme. Kapa dole. Bebac je super, za poželeti. Ja sam samoinicijativno poželeo da se bavim muzikom, niko iz moje porodice nema iskustva sa muzikom kao poslom. Ono što su moji roditelji meni dali jeste da sam ja uspavljivan uz narodnjake, a ne sa pesmama „Mali paradajz“ (smeh)