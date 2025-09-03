ZALAZAK SUNCA I RAJ OKO NJIH: Uroš Živković uživa na odmoru sa surpugom i sinom (FOTO)
POPULARNI pevač Uroš Živković, poznat po svom emotivnom vokalu i hitovima koji osvajaju publiku širom regiona, ovih dana uživa u jednoj potpuno drugačijoj ulozi, ulozi posvećenog supruga i oca.
U opuštenom i iskrenom trenutku, drži u naručju svog sina Lazara, dok s osmehom i pogledom punim ljubavi razmenjuje nežnosti sa svojom suprugom Jovanom. U idiličnom prirodnom okruženju, tročlana porodica izgleda prelepo, a bajkovit prizor ostavlja bez daha.
Uroš iako važi za veoma popularnog mladog pevača koji svakodnevno nastupa i puni klubove kako u zemlji tako i u inostranstvu, svaki slobodan minut koristi da provede sa svojim najbližima.
Svoj privatni život pažljivo čuva od očiju javnosti, a njegovi bliski prijatelji i saradnici često ističu da je pevač u porodičnom okruženju isti kao i sa publikom, posvećuje im se u svakom smislu.
Uroš je za „Večernje novosti“ otkrio kolika je podrška svojoj supruzi ali i ona njemu u svemu što rade, te je priznao da je ona glavna u vaspitanju sina.
- Mislim da majka treba da radi te neke stvari oko deteta, ja sam tu da pomognem, a ona je glavna za sve kada su dete i kuća u pitanju. Ima dosta obaveza oko bebe, ja pomognem oko kuće, ali ona dobro balansira i organizuje vreme. Kapa dole. Bebac je super, za poželeti. Ja sam samoinicijativno poželeo da se bavim muzikom, niko iz moje porodice nema iskustva sa muzikom kao poslom. Ono što su moji roditelji meni dali jeste da sam ja uspavljivan uz narodnjake, a ne sa pesmama „Mali paradajz“ (smeh)
Preporučujemo
PEVAĆE TRI SATA I ISPRIČAĆE SVOJU ŽIVOTNU PRIČU: Svi detalji koncerata Ane Bekute (FOTO)
03. 09. 2025. u 17:30
POSVETILA SVOJOJ MAJCI: Tijana Bogićević rasplakala region (FOTO)
03. 09. 2025. u 01:23
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)