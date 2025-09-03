Poznati

"TEŠKO JE": Demi Mur o stanju Brusa Vilisa od kad je u domu za negu

Kristina Ljubisavljević

03. 09. 2025. u 11:12

DEMI Mur i Brus Vilis su i nakon razvoda ostali prijatelji što pokazuju i teški dani za glumca

ТЕШКО ЈЕ: Деми Мур о стању Бруса Вилиса од кад је у дому за негу

Foto: Profimedia

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi na megdan lideru radikala

ŠEŠELj NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi "na megdan" lideru radikala