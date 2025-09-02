DEPARDJE PONOVO OPTUŽEN ZA SILOVANJE: Glumac ponovo pred sudom, koleginica tvrdi da ju je napastvovao

ISTRAŽNI sudija doneo je odluku da se pokrene postupak pred Krivičnim sudom u Parizu

Francuski glumac Žerar Deparđe (76) ponovo će se naći pred sudom zbog novih optužbi za silovanje.

Podsećamo, on je u maju ove godine osuđen na godinu i po dana uslovne kazne zbog seksualnih napada nad dve žene tokom snimanja filma „Zelene žaluzine“, prenosi Figaro.

Istražni sudija doneo je odluku da se pokrene postupak pred Krivičnim sudom u Parizu po prijavi glumice Šarlot Ane, koja ga je još 2018. godine optužila da ju je silovao i seksualno uznemiravao.

Deparđe je ranije izjavio da je sa pomenutom glumicom bio u emotivnoj vezi i da je njihov odnos zasnovan na njenom pristanku.

Podsetimo, Deparđe je proglašen je krivim za seksualno zlostavljanje dve žene na filmskom setu 2021. godine. On je osuđen na kaznu od 18 meseci uslovno. Kako se navodi, on je osuđen po optužbama da je nepristojno dodirivao 54-godišnju scenografkinju i 34-godišnju pomoćnicu reditelja tokom snimanja filma "Les Volets Verts" u Parizu.

