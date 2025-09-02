DEPARDJE PONOVO OPTUŽEN ZA SILOVANJE: Glumac ponovo pred sudom, koleginica tvrdi da ju je napastvovao
ISTRAŽNI sudija doneo je odluku da se pokrene postupak pred Krivičnim sudom u Parizu
Francuski glumac Žerar Deparđe (76) ponovo će se naći pred sudom zbog novih optužbi za silovanje.
Podsećamo, on je u maju ove godine osuđen na godinu i po dana uslovne kazne zbog seksualnih napada nad dve žene tokom snimanja filma „Zelene žaluzine“, prenosi Figaro.
Istražni sudija doneo je odluku da se pokrene postupak pred Krivičnim sudom u Parizu po prijavi glumice Šarlot Ane, koja ga je još 2018. godine optužila da ju je silovao i seksualno uznemiravao.
Deparđe je ranije izjavio da je sa pomenutom glumicom bio u emotivnoj vezi i da je njihov odnos zasnovan na njenom pristanku.
Podsetimo, Deparđe je proglašen je krivim za seksualno zlostavljanje dve žene na filmskom setu 2021. godine. On je osuđen na kaznu od 18 meseci uslovno. Kako se navodi, on je osuđen po optužbama da je nepristojno dodirivao 54-godišnju scenografkinju i 34-godišnju pomoćnicu reditelja tokom snimanja filma "Les Volets Verts" u Parizu.
(24 sedam)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
SINČINI NADENULI IME - ORJEN! Srpski reprezentativac i influenserka postali roditelji (FOTO)
JELENA i Nemanja Vico su po drugi put postali roditelji u kratkom vremenskom razmaku.
02. 09. 2025. u 13:48 >> 13:48
Komentari (0)